Diretta Roma Everton streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell’amichevole dei giallorossi (oggi 9 agosto 2025)

DIRETTA ROMA EVERTON: AMICHEVOLE INGLESE PER IL RISCATTO

Atmosfera un certo senso familiare ma anche la necessità di riscattarsi: tutto questo sarà nella diretta Roma Everton, che potremo seguire alle ore 16.00 italiane di oggi pomeriggio, sabato 9 agosto 2025, perché i giallorossi saranno di scena all’Hill Dickinson Stadium di Liverpool per questa nuova partita amichevole.

Calciomercato Roma news/ Fabio Silva, contatti avviati. Koné e Ndicka piacciono in Arabia (9 agosto 2025)

Ricordiamo che pure l’Everton è di proprietà della famiglia Friedkin, da questo punto di vista c’è una similitudine con l’amichevole giocata a fine luglio contro il Cannes, anche se evidentemente una formazione della Premier League inglese sarà un test molto più significativo rispetto alla squadra che milita nelle categorie inferiori in Francia.

Calciomercato Roma news/ Dalla Premier il sostituto di Dovbyk!

Contro l’Everton però il clima non potrà essere “troppo” amichevole, perché la Roma di Gian Piero Gasperini arriva dalla brutta sconfitta per 4-0 incassata contro l’Aston Villa mercoledì sera. L’estate serve anche per lavorare sui difetti, quindi di per sé scoprire i problemi non è nemmeno un male, però ovviamente dopo un ko così pesante serve reagire immediatamente.

Ecco allora che per la Roma sarà importante tornare a casa dall’Inghilterra con indicazioni più positive per avere più fiducia verso l’inizio del campionato di Serie A, che ormai dista solamente un paio di settimane. Insomma, sarà una partita “in famiglia”, ma la diretta Roma Everton sarà comunque molto delicata…

Calciomercato Roma News/ Il punto su Pellegrini e Celik, un giovane è ritenuto incedibile (7 agosto 2025)

DIRETTA ROMA EVERTON IN STREAMING VIDEO TV

La piattaforma Dazn sarà il punto di riferimento per seguire la diretta Roma Everton in tv oggi pomeriggio, l’amichevole inglese sarà quindi visibile in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA EVERTON

L’allenatore di casa David Moyes nelle probabili formazioni per la diretta Roma Everton potrebbe scegliere il modulo 4-2-3-1: un punto di forza è il portiere Pickford; davanti a lui, la difesa a quattro formata da O’Brien, Keane, Tarkowski e Mykolenko; in mediana l’Everton potrebbe affidarsi a Gueye e Iroegbunam, mentre il reparto offensivo degli inglesi dovrebbe prevedere Garner, Alcaraz e Ndiaye sulla trequarti e il centravanti Beto.

Per Gian Piero Gasperini e la Roma bisognerà valutare i possibili cambiamenti dopo la batosta contro l’Aston Villa, indicativamente comunque schieriamo un modulo 3-4-2-1, con questi possibili undici titolari: tra i pali Svilar; nella retroguardia Celik, Mancini e Ndicka; un centrocampo possibilmente formato da Wesley, Koné, El Aynaoui e Angeliño, che sarebbe quindi inedito, con Soulé e Baldanzi trequartisti alle spalle della punta Ferguson.