DIRETTA ROMA FEYENOORD/ Video streaming Tv8: prima finale giallorossa in 31 anni

Verso la diretta di Roma Feyenoord, approfondiamo qualche dato storico al quale abbiamo già accennato: per la Roma si tratta della prima finale europea da 31 anni a questa parte, cioè dalla sconfitta nel derby italiano contro l’Inter nell’atto decisivo della Coppa Italia 1991-1992. Bisogna poi citare la Coppa delle Fiere 1960-1961, unico successo internazionale dei giallorossi: al primo turno la Roma ebbe la meglio sui belgi dell’Union Saint-Gilloise, ai quarti ecco il successo contro una selezione di Colonia per la città tedesca, sfida decisa con una partita di spareggio come sarà anche in semifinale contro gli scozzesi Hibernian.

Infine, il decisivo successo in finale contro gli inglesi del Birmingham: 2-2 nella partita d’andata in Inghilterra con doppietta di Manfredini, poi vittoria per 2-0 a Roma con autorete di Farmer e gol di Pestrin. Erano altri tempi: la finale fu giocata a settembre-ottobre, in una diversa stagione calcistica rispetto a tutto il resto del torneo, che infatti non è riconosciuto tra le coppe della Uefa. Da questo punto di vista sicuramente si fa preferire il Feyenoord, che vanta le vittorie della Coppa Campioni e della Coppa Intercontinentale nel 1970, poi anche di due edizioni della Coppa Uefa negli anni 1974 e 2002. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ROMA FEYENOORD IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA FINALE DI CONFERENCE LEAGUE

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Roma Feyenoord sarà visibile in chiaro per tutti su Tv8, naturalmente tasto 8 del telecomando. Sui canali di Sky Sport l’appuntamento per gli abbonati sarà sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. La diretta Roma Feyenoord in streaming video sarà garantita invece sia da Sky Go tramite sito e app sia sulla piattaforma DAZN.

ROMA FEYENOORD: MOURINHO A CACCIA DELL’IMPRESA!

Roma Feyenoord, diretta dall’arbitro rumeno Istvan Kovacs presso l’Arena Kombetare della capitale albanese Tirana, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 25 maggio 2022, come finale della Conference League 2021-2022, prima edizione della nuova Coppa creata dalla Uefa a partire da questa stagione. Non sarà la competizione più prestigiosa, ma vincere una Coppa europea è sempre piacevole (e mai facile), soprattuto per la Roma che da 31 anni non raggiungeva una finale e l’unica vittoria risale a una Coppa delle Fiere, competizione che non era nemmeno organizzata dalla Uefa.

L’avventura è cominciata ad agosto, ha avuto anche rovesci come quello contro il Bodo/Glimt (con rivincita ai quarti) e infine ecco l’affermazione sul Leicester in semifinale per giungere alla decisiva partita di Tirana, dove José Mourinho cercherà di confermare i suoi numeri straordinari nelle finali europee contro il Feyenoord, che invece in semifinale ha avuto la meglio contro l’Olympique Marsiglia. Cedere a un passo dal sogno sarebbe davvero un peccato anche se la qualificazione alla prossima Europa League è comunque arrivata tramite il campionato: cosa succederà nella diretta di Roma Feyenoord?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FEYENOORD

Nelle probabili formazioni della diretta Roma Feyenoord, José Mourinho dovrebbe avere le idee molto chiare. Il modulo di riferimento per i giallorossi questa sera sarà il 3-4-2-1 che vedrà naturalmente titolare in porta Rui Patricio; davanti a lui ci sarà l’immancabile difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez; a centrocampo ecco Karsdorp come esterno destro, la coppia centrale formata da Cristante ed Oliveira ed infine il giovanissimo Zalewski è favorito a sinistra; infine, nel reparto offensivo ecco Zaniolo e il capitano Pellegrini che agiranno sulla trequarti in appoggio al centravanti Abraham.

Per gli olandesi, l’allenatore Arne Slot dovrebbe puntare su un modulo 4-2-3-1 e questi sono i possibili undici titolari per il Feyenoord: Marciano in porta; davanti a lui da destra a sinistra i quattro difensori Geertruida, Trauner, Senesi e Malacia; a centrocampo dovrebbe agire la coppia mediana formata da Kökçü e Aursnes; sulla trequarti ecco invece Nelson a destra, Til in posizione centrale ed infine Sinisterra come esterno sinistro a supporto del centravanti, che dovrebbe essere Dessers per il Feyenoord.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta Roma Feyenoord in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I giallorossi poterebbero essere favoriti e il segno 1 (la Roma è formalmente in casa) è quotato a 2,35, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di segno 2 per il successo del Feyenoord e fino a 3,30 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio che naturalmente non metterebbe fine alla partita.











