DIRETTA ROMA FIORENTINA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo finalmente arrivati alla diretta Roma Fiorentina Primavera: una partita davvero molto interessante che come detto vale il primo posto in campionato, può dunque giovare ricordare che all’andata, il 30 settembre, la vittoria aveva sorriso alla squadra viola per 3-1, con i gol di Tommaso Rubino (rigore) e Riccardo Braschi nel primo tempo e la doppietta personale di Rubino nel finale, dopo che Giulio Misitano aveva accorciato le distanze e appena prima della doppia espulsione di Leonardo Baroncelli e lo stesso Misitano, venuti a contatto e allontanati dall’arbitro.

Probabili formazioni Inter Fiorentina/ Quote: Dumfries e Comuzzo squalificati (Serie A, 10 febbraio 2025)

La Roma nel marzo di un anno fa aveva clamorosamente vinto 6-1 in trasferta; in casa non festeggia dall’agosto 2023. Prima giornata dello scorso campionato, rete decisiva di Joao Costa; da ricordare la semifinale di Coppa Italia, sempre un anno fa, con qualificazione dei viola ma anche la finale della stessa competizione nel 2023, stavolta successo per la Roma ai supplementari, con la rete decisiva di Dimitrios Keramitsis dopo il botta e risposta tra Misitano, sempre lui, e Dimo Krastev. Adesso non c’è più tempo per i ricordi, perché la sfida al vertice sta per farci compagnia: godiamoci la diretta Roma Fiorentina Primavera! (agg. di Claudio Franceschini)

Moise Kean rinasce a Firenze/ Un rimpianto per la Juventus o si è ridimensionato? (7 febbraio 2025)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA ROMA FIORENTINA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Roma Fiorentina Primavera vi dovrete come sempre rivolgere a Sportitalia, numero 60 del digitale terrestre, con la diretta streaming video garantita dal sito o dall’applicazione come dal canale SI Solo Calcio.

ROMA FIORENTINA PRIMAVERA: SI GIOCA PER IL PRIMATO!

La diretta Roma Fiorentina Primavera rappresenta la straordinaria sfida al vertice che, alle ore 18:00 di lunedì 10 febbraio, impreziosisce la 24^ giornata del campionato Primavera 1 2024-2025: sono le due squadre al comando della classifica, la Roma davanti a tutte con 47 punti e tre vittorie consecutive tra cui quella ottenuta nel derby, sempre preziosa in se stessa ma che ha permesso ai giallorossi di mantenere il primato poi confermato a Lecce, per un cammino che sta veramente andando nel migliore dei modi.

Tancredi Palmeri interrotto in diretta dagli ultras/ Video, a Firenze interviene la Digos (7 febbraio 2025)

Risponde però la Fiorentina, certamente la squadra più in forma del momento: per i giovani viola le vittorie in serie sono addirittura cinque, ultima di queste quella contro la Sampdoria, in questo modo i toscani si sono messi all’inseguimento della rivale di oggi e possono davvero sperare di ottenere la qualificazione diretta alla semifinale dei playoff. Siamo abbastanza sicuri del fatto che la diretta Roma Fiorentina Primavera porterà con sé un grande spettacolo, adesso si tratta di assistere al match e intanto valutare le possibili scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA PRIMAVERA

Nella diretta Roma Fiorentina Primavera ci aspettiamo ovviamente i migliori dal primo minuto: Gianluca Falsini ritrova Misitano dopo la squalifica e gli affida la maglia da centravanti, alle sue spalle come sempre agiranno Coletta e Graziani come trequartisti mentre la linea di centrocampo vive del ballottaggio tra Alessandro Romano e Bah, con Di Nunzio e Levak che saranno invece confermati. In difesa ecco la coppia centrale formata da Golic e Reale che si piazza davanti a De Marzi, il terzino destro dovrebbe essere Mohamed Seck con Cama schierato sull’altro versante.

Daniele Galloppa risponde nella diretta Roma Fiorentina Primavera con il 3-4-1-2: ci sono Elia, Sadotti e Kouadio davanti a Vannucchi, due laterali di spinta come Lamouliatte e Scuderi a presidiare le corsie laterali e, a formare il tandem in mezzo al campo, dovremmo vedere Bala Keita e Ievoli anche se la concorrenza di Gudelevicius non manca ed è anzi concreta. Davanti invece i viola schiereranno Rubino nella posizione di trequartista, con Tarantino e Braschi che agiranno come attaccanti.