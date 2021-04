Diretta/ Roma Fiorentina (Primavera) streaming video tv: giallorossi in crisi?

DIRETTA ROMA FIORENTINA PRIMAVERA: DE ROSSI VUOLE UNA REAZIONE!

Roma Fiorentina, in diretta sabato 10 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Tre Fontane sarà una sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Giallorossi in campo per trovare una reazione dopo la sconfitta contro il Genoa costata di nuovo la vetta solitaria della classifica alla formazione allenata da Alberto De Rossi. La Roma è stata infatti agganciata in testa alla classifica dalla Sampdoria, coppia in vetta ora a 34 punti a +4 dall’Inter che ora occupa il terzo posto e che poche settimane fa aveva affiancato i capitolini in prima posizione. Stagione un po’ a strappi della Roma che proverà a riprendere il ritmo giusto contro una Fiorentina che sta vivendo invece uno dei suoi momenti più brillanti.

Per i viola 2 vittorie di fila contro Bologna ed Ascoli negli ultimi impegni, realizzando peraltro ben 9 gol in 2 partite. Toscani ora a +6 dalla zona play out e soprattutto tornati a -3 dai play off, compiendo un’impresa nella Capitale si aprirebbero nuovi orizzonti di classifica per i viola, inaspettati fino a qualche giornata fa.

DIRETTA ROMA FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Fiorentina Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Roma e Fiorentina Primavera presso lo stadio Tre Fontane. I padroni di casa allenati da Alberto De Rossi scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare:Boer, Tomassini, Feratovic, Ndiaye, Vicario, Tripi, Podgoreanu, Darboe, Tall, Bove, Ciervo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alberto Aquilani con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Chiorra; Ponsi, Chiti, Frison, Pierozzi; Corradini, Fiorini, Bianco; Di Stefano, Munteanu, Agostinelli.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Roma Fiorentina Primavera, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1.65 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 4.00 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 4.20 volte quanto avrete deciso di puntare.



