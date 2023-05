DIRETTA ROMA FIORENTINA PRIMAVERA/ Video streaming e tv: la Viola per la rivincita

LA RIVINCITA DOPO LA FINALE DI COPPA ITALIA: VERSO LA DIRETTA ROMA-FIORENTINA

In soli 12 giorni Roma e Fiorentina Primavera si giocano oltre alla Coppa Italia anche l’accesso ai playoff scudetto: il trionfo dello scorso 25 aprile in finale secca all’Arechi ci Salerno ha dato certamente un carica esplosiva al morale dei giallorossi di Alberto De Rossi ma per l’11 dell’ex Alberto Aquilani il senso di rivincita è altissimo e la gara di oggi è stata preparata nei minimi dettagli per uscire dalla morsa tattica della Roma Under19.

Si riparte da quell’1-2 maturato ai supplementari 12 giorni fa: lo 0-0 nei nervosissimi 90 minuti ha portato la Roma Primavera in vantaggio con Misitano, raggiunti però appena 5 minuti dopo dal bel gol di Krastev. Gol vittoria a 5 minuti dalla lotteria dei calci di rigore grazie al match-winner Keramitsis: non ci resta che attende ora la rivincita di Roma-Fiorentina Primavera, ancora poco e ci siamo! (agg. di Niccolò Magnani)

DIRETTA ROMA FIORENTINA PRIMAVERA: PUNTI PESANTI!

Roma Fiorentina Primavera, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, giovedì 7 maggio 2023, sarà una partita valida per la trentesima giornata del Campionato Primavera 1, del quale costituisce naturalmente un grande classico tra due società di enorme tradizione anche a livello giovanile. Un rapido sguardo alla classifica ci aiuta a capire che la diretta di Roma Fiorentina Primavera sarà importante, perché siamo nelle posizioni più nobili della graduatoria. La Fiorentina è terza con 51 punti e vuole inseguire il secondo posto, mentre la Roma è quarta a quota 48 e naturalmente punta ad agganciare i gigliati.

La scorsa giornata ha segnato tuttavia un brusco stop per entrambe le formazioni, infatti la Fiorentina ha perso per 2-3 in casa contro il Torino dopo la precedente vittoria contro il Cesena, mentre la Roma dopo un buon pareggio nel derby contro il Frosinone ha subito una sconfitta sul campo della Juventus. La posta in palio quindi è molto alta e si aggiunge al fascino di una sfida sicuramente fra le più classiche per il calcio italiano a livello giovanile e che di recente ha assegnato la Coppa Italia ai giallorossi: che cosa ci dirà la diretta di Roma Fiorentina Primavera?

ROMA FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Fiorentina Primavera sarà garantita dai canali di Sportitalia, che ormai da anni è la casa del Campionato Primavera 1 e che offrirà anche una doppia possibilità per seguire la diretta streaming video di Roma Fiorentina Primavera, cioè sul sito Internet dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com oppure anche tramite l’app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Roma Fiorentina Primavera. I padroni di casa giallorossi di mister Federico Guidi potrebbero proporre un modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: in porta Del Bello, protetto dalla difesa a quattro formata da Missori, Pellegrini, Chesti e Falasca da destra a sinistra; a centrocampo invece linea a tre con D’Alessio, Ivkovic e Pisilli; l’attacco della Roma Primavera potrebbe infine essere composto da Cassano e Misitano ai fianchi della prima punta Majchrzak.

La risposta degli ospiti viola allenati dal grande ex Alberto Aquilani potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-5-2 e indichiamo questi possibili undici titolari per la Fiorentina Primavera: Lucchesi, Biagetti e Krastev nella difesa a tre davanti al portiere Tognetti; a centrocampo potremmo vedere invece una folta linea a cinque formata da Kayode, Berti, Harder, Amatucci e Favasuli; infine il reparto offensivo della Fiorentina potrebbe prevedere dal primo minuto i due attaccanti Distefano e Presta.











