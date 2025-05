DIRETTA ROMA FIORENTINA PRIMAVERA: LA PRIMA SEMIFINALE SCUDETTO

Una grande serata ci attende oggi, lunedì 26 maggio 2025, con la diretta Roma Fiorentina Primavera che, alle ore 20.30, sarà la prima semifinale scudetto del Campionato Primavera 1 edizione 2024-2025. Formalmente in casa la Roma, che è testa di serie avendo chiuso al primo posto in classifica la stagione regolare, in realtà si gioca allo Stadio Curva Fiesole del Viola Park di Bagno a Ripoli, per cui è la Fiorentina ad ospitare la fase finale del campionato, un vantaggio che i toscani proveranno a sfruttare in queste partite secche – ci saranno i supplementari ma niente rigori, in caso di pareggio al 120’ avrà la meglio la Roma.

Si arriva alla diretta Roma Fiorentina Primavera perché i viola hanno superato il primo turno dei playoff scudetto con uno splendido 4-1 rifilato alla Juventus, che per i viola è una soddisfazione particolare ad ogni livello. Il morale dei gigliati è quindi alto, anche se la Roma capolista sarà un ostacolo certamente più impegnativo e anche più fresco, avendo i giallorossi goduto dell’esenzione dal primo turno. Sarà comunque una sfida intrigante e senza appello, quale sarà il verdetto della diretta Roma Fiorentina Primavera?

ROMA FIORENTINA PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Roma Fiorentina Primavera in tv sarà in chiaro per tutti su Sportitalia, che tramite sito e app garantirà anche la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA PRIMAVERA

Eccoci alle probabili formazioni per la diretta Roma Fiorentina Primavera. I giallorossi di mister Falsini scenderanno in campo con un modulo 4-3-2-1 nel quale questi dovrebbero essere gli undici titolari: il portiere De Marzi; difesa a quattro con Marchetti, Nardin, Seck e Reale da destra a sinistra; il centrocampo a tre formato da Mannini, Romano e Di Nunzio; sulla trequarti Coletta e Graziani alle spalle di Della Rocca.

Per mister Galloppa e la sua Fiorentina Primavera ecco invece il 3-5-2 come modulo tattico di riferimento: davanti a Leonardelli ci saranno Kouadio, Baroncelli e Romani nella retroguardia gigliata; a centrocampo una folta mediana a cinque potrebbe vedere titolari Trapani, Keita, Gudelevicius, Harder e Scuderi, mentre il tandem d’attacco vedrà in campo dal primo minuto Tarantino e Rubino.

ROMA FIORENTINA PRIMAVERA: PRONOSTICO E QUOTE

Infine, le quote William Hill ci aiutano a dare uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Roma Fiorentina Primavera. Grande incertezza: la vittoria della Roma è indicata a 2,60 e il successo della Fiorentina a 3,00, con un pareggio (che farebbe felici i giallorossi) indicato invece a 2,50.