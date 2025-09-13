Diretta Roma Fiorentina Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la quarta giornata.

DIRETTA ROMA FIORENTINA PRIMAVERA: BIG MATCH A TRIGORIA!

Cresce l’attesa per la diretta Roma Fiorentina Primavera, certamente una delle partite più interessanti nel panorama della quarta giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: si torna in campo dopo la sosta e si affrontano due delle squadre che sono candidate alla vittoria dello scudetto, in attesa di conferme.

La Roma però non ha approcciato benissimo la nuova stagione: pareggio a Parma e sconfitta interna contro l’Atalanta prima di vincere finalmente la prima partita, sul campo del Sassuolo, in un altro match di cartello che potrebbe aver dato la giusta spinta ai giovani giallorossi, che certamente esploreranno l’alta classifica.

Così anche la Fiorentina, che lo ha già fatto nelle ultime stagioni e ha anche semi-dominato in Coppa Italia: i viola intanto hanno già due vittorie interne, contro il Torino ma soprattutto contro l’Inter, nel mezzo hanno pareggiato sul campo del Genoa.

Si va a caccia di conferme e di un ulteriore salto di qualità nella diretta Roma Fiorentina Primavera, che ci farà compagnia alle ore 15:00 di sabato 13 settembre 2025; aspettiamo che si giochi, ma abbiamo anche del tempo a disposizione per fare una breve ipotesi sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE ROMA FIORENTINA PRIMAVERA

La diretta Roma Fiorentina Primavera viene garantita come sempre su Sportitalia, quindi appuntamento in chiaro e diretta streaming video disponibile sul sito dell’emittente.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA PRIMAVERA

Il 4-3-2-1 con cui Federico Guidi approccia la diretta Roma Fiorentina Primavera potrebbe essere molto simile a quello visto due settimane fa: in difesa Marchetti, Seck, Nardin e Cama restano favoriti per formare la linea che si mette a protezione di De Marzi, a centrocampo invece ci sarà come sempre Di Nunzio a creare gioco e rappresentare il perno attorno al quale gireranno le mezzali, qui ci prova Muhammed Bah con Coletta e Arduini sempre favoriti, infine Morucci può sostituire uno tra Scacchi e Della Rocca a supporto della prima punta, che sarà quasi certamente Sugamele.

La Fiorentina di Daniele Galloppa si dispone con lo stesso modulo: qui sono Puzzoli e Angiolini a piazzarsi alle spalle di Braschi che ha ben pochi rivali per quanto riguarda il ruolo di centravanti, alle spalle di questo terzetto offensivo Atzeni e Bonanno cercano spazio in una mediana in cui due domeniche fa hanno giocato Gabriele Conti, Deli e Montenegro che potrebbero essere confermati. Ci aspettiamo poi che in difesa la Viola resti come nella precedente uscita: dunque Sadotti e Kospo al centro, Trapani terzino destro con Balbo laterale sinistro e Leonardelli a difendere la porta.