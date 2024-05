DIRETTA ROMA FIORENTINA/ Video streaming Rai, nell’albo d’oro: Coppa Italia femminile 2024 (oggi 24 maggio)

DIRETTA ROMA FIORENTINA: NELL’ALBO D’ORO

Mentre aspettiamo la diretta di Roma Fiorentina, finale della Coppa Italia femminile 2024, possiamo curiosare nell’albo d’oro che ci parla di un primato per la Torres, vincitrice di ben otto edizioni dal 1991 al 2011. Era l’espressione di un altro tempo per il calcio femminile, che sicuramente ha tratto molti benefici dai legami con le società maschili, ma è anche uscito più “omologato”, perdendo l’identità di società che avevano fatto la storia del calcio italiano “in rosa”.

Lo spartiacque nell’albo d’oro della Coppa Italia di calcio femminile può essere considerato il 2017, quando fu proprio la Fiorentina a vincere, per poi concedere il bis nel 2018, in entrambi i casi battendo in finale il Brescia, mentre nel 2019 i viola furono la finalista sconfitta in occasione del primo trionfo della Juventus. In seguito, nel 2020 la Coppa Italia femminile non fu assegnata a causa del Covid, nel 2021 si è imposta per la prima volta la Roma battendo in finale il Milan e nei due anni seguenti invece alla Roma toccato il ruolo della finalista sconfitta in occasione del secondo e del terzo titolo della Juventus. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME VEDERE LA FINALE ROMA FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Ribalta molto importante per la finale della Coppa Italia di calcio femminile 2023-2024, infatti stasera la diretta tv di Roma Fiorentina sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando. Questo di conseguenza significa che, tramite il sito o la app del noto servizio Rai Play, sarà garantita anche la diretta streaming video di Roma Fiorentina, per chi non potrà né andare allo stadio né seguire in televisione la sfida.

LA FINALE DELLA COPPA ITALIA DI CALCIO FEMMINILE

Un bel venerdì sera sarà garantito oggi, venerdì 24 maggio, grazie alla diretta di Roma Fiorentina, finale della Coppa Italia di calcio femminile 2024: l’appuntamento sarà dalle ore 21.30, quando è in programma il fischio d’inizio presso lo stadio Dino Manuzzi di Cesena, campo neutro scelto come sede della sfida secca che assegnerà il trofeo, che per la Roma significherebbe il bis nazionale dopo avere conquistato lo scudetto per il secondo anno consecutivo, per di più con numeri da dominatrici assolute.

La diretta di Roma Fiorentina avrà dunque le giallorosse come favorite d’obbligo, a maggior ragione dopo il 5-0 maturato proprio nell’ultima giornata di campionato. Le viola sperano che nella partita secca possa verificarsi un colpo di scena per tornare a festeggiare un titolo dopo lo scudetto, le due Coppe Italia e la Supercoppa Italiana vinte fra il 2017 e il 2018, agli albori delle squadre femminili legate alle società maschili. Questo è il quadro della situazione, ma cosa ci dirà la diretta di Roma Fiorentina?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA

Con tutte le cautele del caso, perché in campionato tutto era già stato deciso mentre oggi la diretta di Roma Fiorentina metterà in palio la Coppa Italia femminile, nelle probabili formazioni possiamo ricalcare le scelte di quel giorno. Per la Roma di mister Spugna indichiamo allora un modulo 4-3-3 con Ohrstrom in porta; la difesa a quattro formata da Bartoli, Valdezate, Minami e Di Guglielmo; a centrocampo ecco invece il terzetto con Giugliano, Troelsgaard e Ciccotti; infine nel tridente schieriamo Glionna, Giacinti e Haavi.

La risposta della Fiorentina di mister De La Fuente potrebbe invece concretizzarsi questa sera a Cesena in un modulo 4-4-2, con queste possibili undici giocatrici titolari: Baldi tra i pali; davanti a lei i quattro difensori Toniolo, Georgieva, Agard e Faerge; a centrocampo un’altra linea a quattro, nella quale i titolari dovrebbero essere Janogy, Catena, Severini e Johansdottir; infine, la coppia titolare nell’attacco viola potrebbe vedere in campo dal primo minuto Hammarlund e Boquete.











