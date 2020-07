Diretta Roma Fiorentina/ Streaming video tv: i giallorossi sono lanciati (Serie A)

Roma Fiorentina si gioca in diretta dallo stadio Olimpico: è una delle partite più interessanti nel programma della 36^ giornata della Serie A 2019-2020, le due squadre scendono in campo alle ore 19:30 di domenica 26 luglio. Dal punto di vista della classifica è solo la Roma ad avere interessi: dopo aver schiantato la Spal al Mazza i giallorossi hanno confermato il loro ottimo stato di forma e difeso il quinto posto dagli assalti del Milan, si avvicina dunque la possibilità di qualificarsi ai gironi di Europa League ma Paulo Fonseca ha anche un sogno che si chiama Champions League, anche se per quello dovrà eventualmente aspettare di festeggiare in Germania a fine agosto.

La Fiorentina ha ripreso la sua marcia dopo qualche difficoltà di troppo: a San Siro ha strappato un pareggio all’Inter, le vittorie restano pochine ma se non altro Beppe Iachini sta sistemando in qualche modo la classifica e continua a sperare di recuperare qualche posizione nelle ultime tre giornate, accettando il fatto che la stagione non sia andata come si pensava. Ora però mettiamoci in attesa della diretta di Roma Fiorentina e, nel frattempo, valutiamo in che modo le due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Fiorentina viene trasmessa sui canali della televisione satellitare, pertanto questa partita di Serie A è riservata in esclusiva ai possessori di un abbonamento Sky e potranno utilizzare il loro decoder o, in alternativa, seguire questa sfida di campionato anche grazie al servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare con l’applicazione Sky Go, da installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA

Per Roma Fiorentina Fonseca conferma il 3-4-2-1 che ha dato la svolta estiva: sempre fuori dai giochi Ibanez, l’infortunio di Spinazzola obbliga il tecnico portoghese a schierare Kolarov ancora nel terzetto difensivo, insieme a Gianluca Mancini e Smalling e a protezione di Pau Lopez. A sinistra potrebbe giocare Zappacosta, con Bruno Peres dall’altra parte; in mezzo il grande ex Veretout torna titolare e farà coppia con uno tra Cristante e Amadou Diawara, per la trequarti si candida Zaniolo ma, con la conferma di Lorenzo Pellegrini, il giovane se la gioca con Mkhitaryan e un ottimo Carles Perez. Dzeko, a tutti gli effetti, dovrebbe sostituire l’altro ex Kalinic come attaccante.

La Fiorentina perde Castrovilli, squalificato: Iachini dunque medita su Rachid Ghezzal come mezzala con Duncan dall’altra parte, Pulgar tornerà a fare il regista titolare con una difesa nella quale Milenkovic, German Pezzella e Caceres sono sempre favoriti sulla concorrenza. Da valutare Dragowski per la porta, con Terracciano che ha dato ampie garanzie; sulle corsie agiscono Federico Chiesa e Lirola, Dalbert potrebbe essere titolare a sinistra mentre davanti si apre il solito ballottaggio tra Cutrone e Kouame, senza dimenticarsi di un Vlahovic che però ultimamente ha perso parecchio spazio e contando che Ribéry dovrebbe essere ancora una volta titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Roma Fiorentina è stata quotata dall’agenzia Snai, il cui pronostico pende ovviamente dalla parte giallorossa: il segno 1 per la vittoria casalinga vale infatti 1,60 volte quello che deciderete di investire, per contro il segno 2 che regola il successo esterno dei viola vi farebbe guadagnare 5,00 volte l’importo della giocata. Abbiamo poi l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X: in questo caso la vostra vincita corrisponderebbe a 4,25 volte la puntata con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA