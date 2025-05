DIRETTA ROMA FIORENTINA, PER UN POSTO IN EUROPA

Inizia domenica 4 maggio 2025 dalle ore 18:00 la diretta Roma Fiorentina. Presso lo Stadio Olimpico della Capitale la compagine guidata da mister Claudio Ranieri proverà a difendere il sesto posto sin qui conquistato con sessanta punti, gli stessi della Lazio alle sue spalle, dall’assalto toscano degli uomini del tecnico Raffaele Palladino. I giallorossi, se così dovesse concludersi il campionato, sarebbero dunque qualificati al turno preliminare di Conference League ma c’è in ogni caso ancora margine per migliorare, o peggiorare, il piazzamento attuale.

I capitolini arrivano dall’ottimo successo ottenuto in trasferta a San Siro contro l’Inter, che lotta per lo Scudetto, e puntano a scavalcare sia il Bologna che la Juventus, distanti rispettivamente uno e due punti, con un nuovo successo. I gigliati non hanno però certo intenzione di accontentarsi ed inseguono un piazzamento nelle coppe europee dove sono ancora impegnati. I viola sono reduci dalla sconfitta esterna patita contro il Betis di Siviglia in settimana nella semifinale di Conference League ed hanno bisogno di ritrovare la giusta concentrazione per perseguire i loro obiettivi.

DIRETTA ROMA FIORENTINA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Ci sono tre diverse opzioni per seguire la diretta Roma Fiorentina a partire da Sky che, oltre sull’app Sky Go, manderà in onda la gara in televisione sul canale Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Lo streaming dell’evento sarà garantito pure da DAZN e da Now con la sua applicazione NOW TV.

ROMA FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Roma Fiorentina dobbiamo per forza sottolineare le assenze di Dybala, Abdulhamid e Nelsson per i padroni di casa di mister Ranieri, il quale dovrebbe essere dunque orientato verso l’impiego del 3-4-2-1 con Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Saelemaekers, Cristante, Koné, Angelino, Soulé, Pellegrini e Dovbyk. Il tecnico Palladino, rinunciando pure lui ancora una volta a Dodo e Bove oltre allo squalificato Ranieri, dovrebbe invece decidere di utilizzare il modulo 3-5-2 con De Gea, Pongracic, Marì, Comuzzo, Folorunsho, Fagioli, Mandragora, Cataldi, Parisi, Gudmundsson e Kean per impostare i suoi giocatori in avvio.

DIRETTA ROMA FIORENTINA, LE QUOTE

Ragionando in merito alla situazione di classifica e considerando anche il fattore campo, le agenzie di scommesse sportive sembrano indicare i padroni di casa come favoriti per l’esito finale della diretta Roma Fiorentina attraverso le quote proposte. Il pronostico di Sisal ci dice per esempio che la vittoria giallorossa non verrà pagata oltre l’1.67 con il segno x, equivalente al pareggio, fissato a più del doppio, ovvero a 3.75. Infine, il successo dei gigliati è alla vigilia il risultato meno probabile perchè si possa concretizzare quest’oggi ed infatti il 2 è quotato a ben 5.50.