Diretta Roma Fiorentina/ Streaming video tv: una grande classica (Serie A)

DIRETTA ROMA FIORENTINA: VIOLA LANCIATI E IN FIDUCIA!

Roma Fiorentina, in diretta dallo stadio Olimpico della capitale, si gioca alle ore 18.00 di oggi, domenica 1° novembre, una grande classica che arricchirà il programma della sesta giornata di Serie A. La diretta di Roma Fiorentina si presenta dunque con molti spunti d’interesse tra due squadre che, fatti i debiti paragoni, devono ancora decollare in questa stagione. La Roma di Paulo Fonseca arriva dall’ottimo pareggio di San Siro contro il Milan ma anche da quello decisamente più deludente in Europa League contro il Cska Sofia: manca per ora la continuità, come certificano i 7 punti in classifica che – pur condizionati dalla sconfitta a tavolino di Verona – non possono di certo essere considerati sufficienti per i giallorossi. Stessi punti per la Fiorentina di Beppe Iachini, che grazie alla vittoria contro l’Udinese si è risollevata da una situazione che per i viola stava diventando critica: il match con la Roma potrebbe valere la svolta oppure il ritorno al punto di partenza. La posta in palio è molto alta per entrambe le formazioni in questo Roma Fiorentina dunque…

DIRETTA ROMA FIORENTINA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Fiorentina sarà esclusiva dei canali satellitari della piattaforma Sky, perché si tratta di una delle sette partite di questa giornata di Serie A visibili appunto solamente su Sky. Inoltre per gli abbonati sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto come di consueto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA

Scopriamo adesso insieme alcune notizie sulle probabili formazioni di Roma Fiorentina. Paulo Fonseca potrebbe proporre il 3-4-2-1 con Mancini, Smalling e Kumbulla davanti a Mirante, con Ibanez prima alternativa; a centrocampo possibile ballottaggio Peres-Karsdorp come esterno destro per affiancare Pellegrini, Veretout e sulla corsia opposta Spinazzola, infine in attacco dovremmo tornare all’assetto base, cioè con Pedro e Mkhitaryan alle spalle della prima punta Dzeko. Per la Fiorentina di Beppe Iachini ecco invece il 3-5-2: Caceres, Milenkovic e Quarta formeranno la difesa a tre davanti a Dragowski, poi a centrocampo avremo da destra a sinistra Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli e Biraghi, infine Kouame e Vlahovic si giocano il posto al fianco di Ribery in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Uno sguardo infine anche al pronostico su Roma Fiorentina in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono considerati nettamente favoriti per la vittoria e il segno 1 è quotato a 1,85, mentre poi si sale a quota 3,90 in caso di pareggio (segno X) e di nuovo 3,90 volte la posta in palio sul segno 2 in caso invece di un colpaccio della Fiorentina.



