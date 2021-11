Diretta Roma Firenze/ Streaming video tv: toscane favorite? (volley donne)

DIRETTA ROMA FIRENZE: FAVORITE LE OSPITI!

Roma Firenze, in diretta dal Palazzo dello Sport della capitale, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, lunedi 1 novembre 2021, per la quinta giornata della Serie A1 di volley femminile, il massimo campionato di pallavolo che è ormai entrato decisamente nel vivo dopo la grande gioia della vittoria della Nazionale agli Europei. La diretta di Roma Firenze, classifica alla mano, dovrebbe vedere favorite le ospiti toscane, ma staremo a vedere se sarà davvero così…

L’Acqua & Sapone Roma Volley Club arriva dalla netta sconfitta per 3-0 contro Perugia di settimana scorsa e ha 3 punti in classifica con una vittoria e tre sconfitte nelle prime quattro uscite stagionali. Situazione esattamente opposta per Il Bisonte Firenze, che settimana scorsa ha vinto per 3-1 contro Cuneo e vanta tre vittorie contro una sconfitta, per un totale di 9 punti in classifica. Roma Firenze confermerà le gerarchie o rilancerà le capitoline?

DIRETTA ROMA FIRENZE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Firenze sarà visibile stasera per gli abbonati su Sky Sport Arena, perché la televisione satellitare si è aggiudicata una partita per ogni giornata del campionato di Serie A1. Di conseguenza, Roma Firenze sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

DIRETTA ROMA FIRENZE: IL CONTESTO

Verso la diretta di Roma Firenze, è bene ricordare che l’Acqua & Sapone Roma Volley Club è una neopromossa nella massima serie: il debutto è stato memorabile, con una bellissima vittoria esterna per 0-3 sul campo di Cuneo, poi Roma ha fatto i conti con le difficoltà della Serie A1 ed è scivolata verso il fondo della classifica con tre sconfitte consecutive. Oggi dunque sarebbe prezioso tornare a vincere, altrimenti la lotta per la salvezza rischia davvero di diventare l’unico orizzonte stagionale.

Quando parliamo di cammino speculare per Il Bisonte Firenze, intendiamo davvero in tutti i sensi: non solo il bilancio è di tre vittorie e una sconfitta, ma il ko era arrivato alla prima giornata per le toscane (3-0 a Novara), seguito però da tre vittorie consecutive a Perugia, poi in casa contro Trento e Cuneo, una striscia di successi che ha rilanciato Firenze nelle zone nobili della classifica, ora da difendere possibilmente calando il poker contro Roma.



