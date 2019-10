Diretta Roma Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: torna una classica (basket A1)

Roma Fortitudo Bologna, in diretta dal Palazzo dello Sport, si gioca alle ore 18:00 di domenica 20 ottobre: quinta giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020 e partita storica che torna ad animare il massimo torneo della pallacanestro italiana. Si affrontano le due squadre che nell’ultima stagione hanno vinto il rispettivo girone di A2, e hanno onorato al meglio la rivoluzione nella formula delle promozioni centrando direttamente il pass per il salto di categoria, senza dover passare da quei playoff che almeno per l’Aquila erano stati fatali nei campionati precedenti. Adesso entrambe si ritrovano al piano di sopra, con la speranza di tornare ai giorni gloriosi e dunque con l’idea di entrare nelle prime otto; entrambe hanno iniziato il campionato in maniera discreta e sono reduci da due vittorie, quella della Fortitudo nella sfida interna contro Treviso, ovvero la terza neopromossa, e quella della Virtus contro Pistoia, successo ancor più prezioso perchè arrivato in trasferta. Non resta dunque che vedere come andranno le cose nella diretta di Roma Fortitudo Bologna, nel frattempo possiamo valutare alcuni dei temi principali legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Fortitudo Bologna non è una delle due che per questo turno di campionato sono state scelte per essere trasmesse sui canali del nostro Paese; questo significa che l’unica possibilità per seguire questa partita sarà quella di abbonarsi alla piattaforma Eurosport Player, che ancora una volta fornisce il grande basket (compresa l’intera programmazione della Serie A1) in diretta streaming video, dunque attraverso l’uso di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi il sito ufficiale www.legabasket.com per tutte le informazioni utili sulle due squadre e sul torneo.

DIRETTA ROMA FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Roma Fortitudo Bologna ci dà la possibilità di rivivere una rivalità che, se pure non è stata tra le più intense di inizio millennio, è stata comunque caratterizzata da due squadre che lottavano per la vittoria degli scudetti, che hanno giocato finali e che era quasi scontato vedere ai playoff. In seguito le cose sono andate male per entrambe; addirittura l’Aquila è dovuta ripartire dalle serie minori e il processo per tornare nel massimo campionato è stato decisamente lungo e complesso, caratterizzato come già detto da tante serie di post season perse. L’anno scorso però la Fortitudo ha dominato il girone Est di Serie A2 e si è presa la promozione, confermando Antimo Martino come coach e iniziando il campionato con tre vittorie; un solo ko, pesante e subito a Varese, per una classifica positiva. La Virtus Roma ha forse incontrato maggiori difficoltà ma ha già lasciato intendere che con un allenatore esperto come Piero Bucchi prendersi la salvezza può essere possibile; il successo di Pistoia è stato fondamentale perchè centrato in trasferta contro una concorrente diretta per la permanenza in Serie A1, adesso per Roma c’è un impegno casalingo che potrebbe rappresentare un altro scalino salito nella gerarchia di una classifica che potrebbe ulteriormente migliorare.



