Diretta Roma Frosinone Primavera, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Campo Di Bartolomei per la sesta giornata di Primavera 1 2025/2026

DIRETTA ROMA FROSINONE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Osserviamo adesso i numeri prima della diretta di Roma Frosinone Primavera, cerchiamo dunque di capire chi tra queste due compagini potrà o meno avere il favore del pronostico dalla propria parte. Questo ci permetterà anche di osservare i trend delle due compagini e capirne i movimenti sul retangolo da gioco. La Roma Primavera arriva al confronto con numeri da squadra di vertice: xG medio di 1.70, otto tiri nello specchio a partita e una percentuale di realizzazione che sfiora il 19%, tra le più alte del campionato.

Romelu Lukaku, morto papà Roger/ Il toccante messaggio del figlio: "Grazie di tutto" (29 settembre 2025)

Il Frosinone Primavera, invece, presenta valori più contenuti: xG 1.10, cinque conclusioni in porta e una precisione del 13%. Sul piano atletico i giallorossi hanno un dispendio medio di 108 km, preferendo un gioco tecnico e organizzato, mentre i ciociari corrono di più (112 km) puntando su intensità e pressing alto. Nei calci piazzati la Roma fa la voce grossa: quasi sette corner di media a partita, contro i tre del Frosinone. Davvero numeri interssanti non c’è che dire, perciò adesso passiamo al commento live della diretta di Roma Frosinone Primavera, il fischio di inizio sta per arrivare, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Moviola di Milan Napoli/ Chiffi bocciato, gli azzurri chiedono altri due rigori (29 settembre 2025)

DIRETTA ROMA FROSINONE PRIMAVERA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Roma Frosinone Primavera sarà visibile anche senza recarsi a Trigoria poichè verrà trasmessa da Sportitalia. In televisione l’appuntamento è dunque sul canale 60 del digitale terrestre mentre lo streaming dell’evento sarà garantito dal sito web e dall’applicazione ufficiali dell’emittente italiana.

ROMA FROSINONE PRIMAVERA, SI PENSA AL SORPASSO!

Si giocherà lunedì 29 settembre 2025 dalle ore 16:30 la diretta Roma Frosinone Primavera. Presso il Campo Agostino Di Bartolomei situato nel centro sportivo di Trigoria si tiene un derby regionale fra due rappresentative dei settori giovanili che si trovano al momento separate da un solo punto nella classifica della Primavera 1.

Video Modena Pescara (2-1)/ Gol e highlights: in rimonta con Gliozzi e Sersanti! (Serie B, 28 settembre 2025)

I padroni di casa hanno infatti sin qui toccato quota 7 nella graduatoria del campionato e sono dunque sotto agli ospiti, che hanno invece raggiunto gli otto punti dopo le prime cinque giornate già disputate. In questo sesto turno del torneo la Roma Under 20 ha un’occasione importante da poter sfruttare fra le mura amiche.

I capitolini sperano inoltre di tornare a fare punti, o ancor meglio di vincere, dopo il KO di misura rimediato sul campo del Genoa Under 20 ed arrivato a seguito di due successi consecutivi contro i pari età della Fiorentina e contro quelli del Sassuolo tra la fine di agosto e l’inizio del mese di settembre.

Il Frosinone Primavera è invece reduce da due pareggi maturati contro rappresentative di società importanti come l’Atalanta Primavera, venendo rimontato al termine di uno scoppiettante 3 a 3, ed il Milan U20, che ha ripristinato l’equilibrio solamente a recupero molto più che inoltrato con la rete segnata da Scotti.

DIRETTA ROMA FROSINONE PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tenendo presente gli undici iniziali schierati recentemente dai due allenatori, per le probabili formazioni della diretta Roma Frosinone Primavera riteniamo che il tecnico Guidi possa puntare sul 3-4-2-1 per i suoi impiegando De Marzi fra i pali, Seck, Mirra e Nardin in difesa, Lulli, Bah, Romano e Litti a centrocampo, Scacchi e Della Rocca sulla trequarti dietro al centravanti Paratici. Canonico modulo 4-4-2 invece per mister Marini con Minicangeli in porta, Luchetti, Obleac, Pelosi e Lohmatov sulla linea a quattro, Befani, Ceesay, Majdenic e Toci in mediana, Colley e Cichero in attacco.