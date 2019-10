Diretta Roma Genoa Primavera/ Streaming video tv: il Grifone è la vera sorpresa

Roma Genoa Primavera si gioca alle ore 11:00 di sabato 26 ottobre, ed è valida per la sesta giornata del campionato Primavera 1 2019-2020. I giallorossi, che negli ultimi anni hanno dimostrato di essere una delle migliori formazioni a livello di Under 19, cercano di tenere un passo che li riporti nelle prime posizioni della classifica dopo un avvio stentato; nell’ultima giornata sono riusciti a vincere sul campo del Napoli facendo dunque un bel passo avanti in tal senso, ma oggi l’asticella si alza perché il Grifone sta letteralmente volando e, sorprendendo tutti – l’anno scorso aveva lottato per la salvezza fino all’ultimo – si è portato al secondo posto piegando nientemeno che l’Inter, con un pirotecnico 4-3. Non vediamo dunque l’ora di scoprire quello che succederà nella diretta di Roma Genoa Primavera: nel frattempo valutiamo le scelte dei due allenatori andando a leggere le probabili formazioni di questa partita.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Genoa Primavera, sabato 26 ottobre 2019, sarà visibile in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 di Sportitalia, che detiene l’esclusiva del campionato Primavera 1 sul digitale terrestre. La diretta streaming video via internet della partita si potrà seguire collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Roma Genoa, sabato 26 ottobre 2019 alle ore 11.00, sfida valevole per la sesta giornata del campionato Primavera 1. La Roma di Alberto De Rossi giocherà con un 4-3-3: Cardinali; Parodi, Ndiaye, Bianda, Calafiori; Bove, Darboe, Riccardi; D’Orazio, Estrella, Providence. Il Genoa di Luca Chiappino risponderà con un 4-3-1-2 così schierato: Vodisek, Piccardo, Lisboa Da Silva, Raggio, Rovella, Ruggeri, Masini, Kallon, Bianchi, Zennaro, Moro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA