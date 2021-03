Diretta/ Roma Genoa (Serie A) streaming video DAZN. Insidia Ballardini per Fonseca

DIRETTA ROMA GENOA: SFIDA DURA PER FONSECA!

Roma Genoa, in diretta domenica 7 marzo 2021 alle ore 12.30 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Insidia Ballardini per Paulo Fonseca che con il blitz di mercoledì scorso a Firenze ha compiuto un passo in avanti fondamentale nella corsa alla Champions League. Dopo il pari di Benevento e il ko contro il Milan la formazione giallorossa rischiava di ritrovarsi staccata dalle prime quattro posizioni, il gol di Diawara al “Franchi” ha permesso invece alla squadra capitolina di restare agganciata al treno che porta all’Europa dei grandi. C’è da fare i conti però con un Genoa che, nonostante una tradizione pessima a Roma contro i giallorossi (ultima vittoria addirittura risalente a 31 anni fa, il 17 gennaio del 1990 con un gol di Pato Aguilera) nelle ultime settimane ha recuperato forma e solidità, portandosi a +6 dal Cagliari e a +7 dal Torino (che ha disputato però 2 partite in meno). L’ultimo 1-1 nel derby ha lasciato i Grifoni imbattuti da 4 stracittadine consecutive e può essere considerato un altro passo importante verso la salvezza.

DIRETTA ROMA GENOA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Genoa sarà trasmessa sul canale Dazn 1, numero 209 di Sky, per quegli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione. In alternativa, è disponibile la diretta streaming video tramite la piattaforma Dazn (anche in questo caso a pagamento), che trasmette infatti tre partite di Serie A per ogni giornata.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA

Le probabili formazioni della sfida tra Roma e Genoa presso lo stadio Olimpico. I padroni di casa allenati da Paulo Fonseca scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Davide Ballardini con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Rovella, Czyborra; Scamacca, Shomurodov.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Roma e Genoa, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.50 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 4.35 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 6.70 volte la posta scommessa.

