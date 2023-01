Diretta Roma Genoa/ Streaming video Canale 5: Mourinho sfida Gilardino (Coppa Italia)

DIRETTA ROMA GENOA: GIALLOROSSI SENZA PROBLEMI?

Roma Genoa, che sarà diretta dal signor Ermanno Feliciani, si gioca alle ore 21:00 di giovedì 12 gennaio: è la partita valida per gli ottavi di Coppa Italia 2022-2023, che chiude la prima settimana dedicata a questo turno. Una delle sfide più sbilanciate, anche se non scontata: certo è pacifico dire che la Roma parta nettamente favorita, i giallorossi poi sono galvanizzati dall’incredibile pareggio di San Siro (al minuto 86 erano sotto di due gol contro il Milan) e sono in piena corsa per la prossima Champions League. Per l’appunto, comunque, altri obiettivi potrebbero distrarre la squadra di José Mourinho questa sera.

Ad approfittarne allora potrebbe essere un Genoa che con Alberto Gilardino (al posto dell’esonerato Alexander Blessin) ha ritrovato il passo in Serie B, a Santo Stefano ha vinto molto bene a Bari ed è terzo in classifica aspettando la ripresa, con la speranza di prendersi la promozione diretta nel massimo campionato. Noi invece ci mettiamo ad attendere la diretta di Roma Genoa; nel frattempo possiamo chiaramente fare la nostra solita valutazione circa le scelte che i due allenatori opereranno sul terreno di gioco dell’Olimpico, e allora prendiamoci un po’ di tempo per leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ROMA GENOA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Genoa viene trasmessa da Canale 5: la Coppa Italia infatti è appannaggio, per questa stagione, delle reti Mediaset e per la partita in questione il canale di riferimento sarà al numero 5 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, ricordiamo che la stessa emittente mette a disposizione la possibilità di seguire Roma Genoa in diretta streaming video: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Mediaset Play, oppure installarne la relativa app senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ROMA GENOA SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA

Giallorossi con le seconde linee nella diretta di Roma Genoa: naturalmente c’è sempre il caso che Mourinho si affidi comunque a parecchi titolari, uno di questi Gianluca Mancini che sarà squalificato in campionato e che completerebbe una difesa, davanti a Svilar, con Kumbulla e Matias Viña. Poi ecco Cristante a fare il regista: qui il suo partner uscirebbe dal ballottaggio a tra tra Tahirovic, Mady Camara e Matic (e occhio a Edoardo Bove), Celik e Spinazzola sulle corsie ma in ballo c’è anche El Shaarawy, se sulla trequarti dovesse comunque giocare uno tra Dybala e Zaniolo. Poi, Solbakken e Belotti potrebbero avere una maglia nel reparto avanzato.

Il Genoa si presenta con il 4-3-3: anche qui ci sono parecchie alternative, in difesa davanti a Vodisek potremmo vedere Dragusin e Vogliacco con Sabelli e Criscito sulle corsie laterali, poi un centrocampo nel quale Badelj avrebbe in mano le redini del gioco con due mezzali che potrebbero essere Galdames e Ilsanker, il che significa che il grande ex Strootman partirebbe dalla panchina. Nel tridente offensivo Gilardino ha a disposizione parecchi centravanti ma pochi esterni di ruolo: all’Olimpico Aramu e Gudmundsson possono essere confermati rispetto all’ultima uscita, come riferimento centrale puntiamo su Yalcin ma ci sono anche Massimo Coda, Puskas e Kelvin Yeboah.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Roma Genoa, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per l’ottavo di Coppa Italia. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,45 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 4,75 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 7,00 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.











