Diretta Roma Genoa/ Streaming video DAZN: la prima di Paulo Fonseca (Serie A)

Roma Genoa, in diretta dallo stadio Olimpico alle ore 20:45 di domenica 25 agosto, si gioca per la prima giornata del campionato di Serie A 2019-2020: esordio nel torneo per le due squadre e subito bella suggestione che arriva dalle panchine. I giallorossi, dopo l’interregno di Ranieri, hanno deciso di affidarsi al portoghese Paulo Fonseca per ripartire: l’ultimo straniero, Rudi Garcia, era partito alla grande e si spera che il feeling possa essere lo stesso, anche perchè bisogna superare un’estate che ha portato agli addii di due monumenti come Daniele De Rossi e Francesco Totti, peraltro entrambi – il secondo soprattutto – venati di polemiche. Dall’altra parte c’è Aurelio Andreazzoli, che con la Roma ha lavorato per tanti anni diventandone anche allenatore: avrebbe meritato la salvezza con l’Empoli ma ha dovuto capitolare, con il suo calcio propositivo ha comunque guadagnato un’altra possibilità in Serie A e sa che quella rossoblu è una piazza esigente e a caccia di riscatto. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Roma Genoa: aspettandone il calcio d’inizio, valutiamo quello che possono essere le scelte da parte dei tecnici per le probabili formazioni sul terreno di gioco.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Genoa non sarà disponibile sui canali tradizionali: la partita sarà infatti una di quelle fornite in esclusiva dalla piattaforma DAZN (tre per ogni giornata di Serie A). Gli abbonati potranno allora seguire le immagini in diretta streaming video attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, installare l’applicazione direttamente sul televisore, a patto che si tratti di una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA

Fonseca giocherà con il 4-2-3-1, ma per Roma Genoa deve sciogliere tanti nodi: c’è almeno un ballottaggio per ogni reparto, in difesa davanti a Pau Lopez giocherà uno tra Gabriele Mancini e Juan Jesus (al fianco di Fazio) con Florenzi e Kolarov che sembrano invece certi della maglia sugli esterni. A centrocampo Amadou Diawara insidia il posto di Veretout, Cristante sarà il mediano di spinta mentre davanti a lui Lorenzo Pellegrini è in ballottaggio con Perotti, che farebbe allargare a destra Zaniolo. Occhio anche alla possibilità di vedere Justin Kluivert – ma Cengiz Under è favorito – davanti giocherà Dzeko che alla fine ha scelto di rinnovare. Genoa schierato invece con la difesa a tre: Biraschi e Cristian Zapata accompagnano Cristian Romero (tornato in prestito dalla Juventus) a protezione di Ionut Radu, avanzano allora la loro posizione Romulo e Criscito che opereranno sugli esterni, dovendo accompagnare la regia di Radovanovic e le due mezzali, il grande colpo Lasse Schone e il confermato Lerager. Punti di domanda aperti per l’attacco: Pinamonti in vantaggio su Sanabria e Kouamé su Pandev, più defilato Favilli che però ha disputato un buon precampionato.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente in Roma Genoa sono i giallorossi a partire nettamente favoriti: lo stabilisce anche l’agenzia di scommesse Snai, secondo cui il segno 1 per la vittoria interna vale 1,45 volte la puntata mentre l’eventualità della vittoria del Grifone, regolata dal segno 2, vi farebbe guadagnare una somma pari a 8,25 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, identificato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,00 volte la giocata con questo bookmaker.



