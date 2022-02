DIRETTA/ Roma Genoa video streaming tv: il Grifone non vince in trasferta dal 1990

DIRETTA ROMA GENOA: TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Roma Genoa ci danno un dato abbastanza clamoroso, il Grifone infatti non vince allo Stadio Olimpico contro i giallorossi da oltre 30 anni. Sono ben 109 i precedenti in Serie A con 53 successi capitolini, 32 dei rossoblù e 24 pareggi. All’Olimpico invece si sono giocate 54 partite con predominanza netta dei giallorossi in grado di vincerne 40 e 7 pareggi con altrettanti successi dei liguri. L’ultima vittoria del Genoa a Roma è uno 0-1 del 17 gennaio 1990, la partita fu decisa da una rete rocambolesca di Aguilera.

Probabili formazioni Roma Genoa/ Quote, l'ex Calafiori sfiderà Karsdorp (Serie A)

L’ultima volta il match si è disputato nel marzo scorso con la Roma che si impose con un gol di scarto, gara decisa da una rete di Gianluca Mancini al minuto numero 24 e tanta noia nel secondo tempo. L’ultimo pareggio è un rocambolesco 3-3 dell’agosto 2019 con i padroni di casa avanti per tre volte grazie ai gol di Under, Dzeko e Kolarov e gli ospiti in grado di pareggiare tre volte con Pinamonti, Criscito su rigore e Kouame. (Matteo Fantozzi)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA/ Diretta tv, Abraham e Destro i due centravanti

DIRETTA ROMA GENOA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Roma Genoa di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

UNO STADIO PER ZANIOLO!

Roma Genoa, in diretta sabato 5 febbraio 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico di Roma sarà una sfida valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. La Roma di José Mourinho cerca il tris in campionato, filotto mai raggiunto in questa stagione: dopo un momento difficile prima della sosta le vittorie contro Cagliari in casa ed Empoli in trasferta hanno rilanciato l’azione dei giallorossi, che con i nuovi acquisti Maitland-Niles e Sergio Oliveira hanno trovato nuovi equilibri. L’Olimpico oggi si stringerà attorno a Nicolò Zaniolo dopo i rumors su una possibile cessione a fine campionato.

Diretta/ Genoa Napoli Primavera (risultato finale 1-2): recupero show, colpo azzurro!

A -5 dal quartultimo posto e dalla salvezza, il Genoa cerca una reazione dai rinforzi di gennaio e col nuovo tecnico Blessin che vuole portare i Grifoni alla rimonta attraverso un gioco aggressivo e propositivo. La Roma ha vinto la partita d’andata grazie a una doppietta del nuovo gioiello del settore giovanile, Felix Afena-Gyan, e il 7 marzo scorso ha battuto con un gol di Mancini i rossoblu nell’ultimo precedente casalingo. Il Genoa non espugna il campo della Roma dal 17 gennaio del 1990, 0-1 con gol decisivo di Pato Aguilera.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA

Le probabili formazioni della diretta Roma Genoa, match che andrà in scena all’Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, S. Oliveira, Maitland-Niles; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. Risponderà il Genoa allenato da Alexander Blessin con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Sirigu; Hefti, Ostigard, Vanheusden, Vasquez; Frendrup, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Yeboah; Piccoli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Genoa all’Olimpico, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.33, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.20, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA