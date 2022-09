Diretta/ Roma HJK Helsinki streaming video tv: finlandesi a Roma (Europa League)

DIRETTA ROMA HJK HELSINKI: MOU CERCA IL RISCATTO!

Roma HJK Helsinki, in diretta giovedì 15 settembre 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la 2^ giornata della fase a gironi di Europa League. Finlandesi a Roma, un incrocio inusuale con l’HJK Helsinki che sembra la squadra meno attrezzata del raggruppamento, col Betis Siviglia che ha battuto il club nordico in casa abbastanza agevolmente all’esordio. Nel campionato di casa l’HJK Helsinki ha vinto 1-2 in casa dell’Honka mantenendo la vetta della classifica con 2 punti di vantaggio sul KuPS.

Per la Roma sembra un impegno agevole quello all’orizzonte, la squadra di Mourinho ha conquistato i 3 punti ad Empoli nel posticipo di Serie A di lunedì scorso riscattando il poker subito a Udine e restando agganciata al treno di testa, ma in Europa ha perso all’esordio in Bulgaria contro il Ludogorets e non può permettersi dunque di perdere ulteriore terreno in classifica, per non rischiare di lanciare il Betis verso il primo posto nel girone e soprattutto anche il Ludogorets in seconda piazza.

ROMA HJK HELSINKI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma HJK Helsinki sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder (sul canale Sky Sport Uno e 252) per assistere alla partita di Champions League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di DAZN, che trasmette a sua volta l’Europa League 2022/23.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA HJK HELSINKI

Le probabili formazioni della diretta Roma HJK Helsinki, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Camara, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Belotti. Risponderà l’HJK Helsinki allenato da Maurizio Sarri con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Hazard, Hoskonen, Tenho, Raitala; Soiri, Boujellab, Vaananen, Lingman, Browne; Abubakari, Hostikka.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma HJK Helsinki, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.12, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 8.25, mentre l’eventuale successo dell’HJK Helsinki, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 20.00.

