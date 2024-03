Diretta/ Roma Inter Primavera risultato live, streaming video tv: big match! (16 marzo 2024)

Impossibile perdersi questo big match del calcio giovanile perché oggi c’è la diretta di Roma Inter Primavera, come già detto l’ora X è stata fissata per oggi 16 marzo alle 13,00 per un pranzo calcistico ad alti ritmi. I giallorossi arrivano all’incontro galvanizzati dalla recente vittoria travolgente per 6-1 contro la Fiorentina, che li ha catapultati al secondo posto in classifica.

Con una serie di tre vittorie consecutive alle spalle, la Roma è decisa a mantenere la propria striscia positiva e continuare la scalata verso la vetta della classifica. Passando ai nerazzurri si presentano allo scontro dopo una serie di tre pareggi consecutivi, ma rimangono saldamente al comando della classifica.

DIRETTA ROMA INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Roma Inter Primavera basterà collegarsi sul canale 60 del digitale terrestre, lì troverete – ovviamente in chiaro – Sportitalia che detiene i diritti per questa e per tutte le partite del campionato Primavera. In seconda battuta sarà possibile seguire il match anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente televisiva.

ROMA INTER PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo come di consueto le probabili formazioni della diretta di Roma Inter cercando i protagonisti di questo match: l’obiettivo principale nerazzurro potrebbe essere fermare Cherubini, un giocatore dotato di tecnica nell’uno contro uno e di un tiro da fuori micidiale.

Dall’altra parte invece, l’Inter potrebbe guardare a Owusu come elemento chiave per la propria strategia. Owusu, attaccante esterno in grado di ricoprire anche il ruolo di prima punta, ha segnato una doppietta nell’ultimo match, dimostrando il suo valore in attacco e soprattutto la sua pericolosità quando entra in area.

ROMA INTER PRIMAVERA, LE QUOTE

Vediamo insieme le quote relative alla diretta di Roma Inter Primavera sul sito di Bwin: il bookmaker mette il segno 1 che decreterebbe la vittoria romanista a 2,1 mentre quella nerazzurra a 2,3. Il segno X che decreterebbe il pareggio invece a 2.











