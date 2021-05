Diretta Roma Inter Primavera/ Streaming video tv: big match con ambizioni di vetta!

DIRETTA ROMA INTER PRIMAVERA: CI SI GIOCA IL SECONDO POSTO

Roma Inter Primavera sarà diretta dal signor Mario Vigile: grande spettacolo alle ore 13:00 di sabato 22 maggio, con la partita valida per la 24^ giornata del campionato Primavera 2020-2021. Le due squadre sono le prime inseguitrici della Sampdoria: i giallorossi, reduci dalla vittoria in extremis contro il Torino, sono terzi in classifica e hanno 2 punti da recuperare alla capolista, uno ai giovani nerazzurri che stanno provando a riaprire un nuovo ciclo vincente dopo quello straordinario legato a Stefano Vecchi.

Inter che arriva dalla vittoria contro la Fiorentina; in generale entrambe le squadre devono guardarsi dalla concorrenza della Juventus, sono in lotta per entrare nella fase finale del campionato ma i giovani bianconeri potrebbero beffare entrambe. Sarà una sfida molto importante, questa diretta di Roma Inter Primavera; aspettando che si giochi, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco di Trigoria, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ROMA INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Inter Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale che è aperto a tutti e che trovate al numero 60 del digitale terrestre: sappiamo ormai che questa emittente fornisce tutte le gare del campionato Primavera 1 anche attraverso altri strumenti. Nello specifico, per seguire questa partita in diretta streaming video, potrete rivolgervi al sito www.sportitalia.com oppure installare l’app Sportitalia, sempre senza costi, su dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER PRIMAVERA

Nel 4-3-3 che Alberto De Rossi imposta per Roma Inter Primavera potrebbe esserci qualche modifica: eventualmente in attacco, nel tridente infatti potrebbero essere titolari Lamine Tall, come prima punta, e Mory Bamba che insidia i due esterni Ciervo e Podgoreanu, in un testa a testa con quotazioni molto simili. A centrocampo avremo sempre Tripi a comandare il gioco con Edoardo Bove e Milanese sulle mezzali; in difesa Ndiaye e Buttaro saranno i centrali a protezione del portiere Mastrantonio, con Tomassini e Rocchetti da terzini. Armando Madonna deve rinunciare a Casadei, rimpiazzandolo in mezzo al campo con Sangalli o Boscolo Chio; eventualmente potrebbe giocare Oristanio, come mezzala offensiva al posto di Squizzato o Wieser. Sugli esterni agiranno Zanotti e Vezzoni (occhio però a Christian Dimarco), davanti avremo Matias Fonseca e Satriano mentre in difesa agiranno Youte Kinkoue, Hoti e Sottini davanti al portiere Filip Stankovic.

