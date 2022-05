DIRETTA ROMA INTER PRIMAVERA/ Video streaming tv: nerazzurri favoriti dai precedenti

DIRETTA ROMA INTER PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

In vista della diretta di Roma Inter Primavera, la partita che oggi sarà valida come finale scudetto del Campionato Primavera 1 vanta naturalmente numerosi precedenti e per trovare le ultime dieci partite si deve risalire solamente fino al mese di marzo 2018. Il bilancio è favorevole ai nerazzurri, perché l’Inter Primavera ha ottenuto cinque vittorie a fronte di tre sconfitte e due pareggi, inoltre il precedente più significativo fra questi è stato vinto proprio dall’Inter.

Inter che martedì 11 giugno 2019 vinse la semifinale di quel campionato battendo la Roma per 3-0 con gol di Facundo Colidio e doppietta di Sebastiano Esposito. In questa stagione, tuttavia, il bilancio è più favorevole alla Roma Primavera, che seppe vincere per 0-1 in trasferta la partita d’andata di campionato domenica 7 novembre 2021, mentre al ritorno nella Capitale ci fu un pareggio per 1-1 sabato 19 marzo scorso. In vista di una partita secca con in palio il tricolore, però, tutto questo potrebbe avere un’importanza molto relativa… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ROMA INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE SCUDETTO

La diretta tv di Roma Inter Primavera sarà visibile sui canali di Sportitalia, che è l’emittente di riferimento per tutto il Campionato Primavera 1, in televisione sul canale numero 60 in chiaro ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Sportitalia.

ROMA INTER PRIMAVERA: CHI VINCERÀ LO SCUDETTO? CHE SFIDA!

Roma Inter Primavera, in diretta dal Mapei Stadium Città del Tricolore di Reggio Emilia, si gioca con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, martedì 31 maggio 2022, e sarà l’attesissima finale scudetto del Campionato Primavera 1, che assegnerà il titolo di squadra campione d’Italia naturalmente alla formazione vincitrice tra giallorossi e nerazzurri, eventualmente dopo tempi supplementari e calci di rigore, trattandosi di una partita secca.

La diretta di Roma Inter Primavera ci offrirà la finale scudetto migliore possibile, tra due grandi squadre con eccellente tradizione anche a livello giovanile e che nella classifica finale della stagione regolare sono state prima e seconda. Va detto che in semifinale la Roma ha vinto per 2-0 contro la Juventus, mentre l’Inter ha rischiato moltissimo contro il Cagliari, ottenendo un pareggio in rimonta per 3-3 che dopo i tempi supplementari ha dato la qualificazione ai nerazzurri grazie al miglior piazzamento in campionato. I giallorossi potrebbero allora essere leggermente favoriti, ma naturalmente tutto è possibile: cosa ci dirà la diretta di Roma Inter Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Roma Inter Primavera. Per i giallorossi di Alberto De Rossi ci aspettiamo in lineari massima una ampia conferma delle scelte già compiute in semifinale: modulo 3-4-2-1 con Mastrantonio in porta e davanti a lui la difesa a tre formata da Vicario, Feratovic e Ndiaye; a centrocampo da destra a sinistra Missori, Faticanti, capitan Tripi e Rocchetti, sulla trequarti Volpato e Cherubini, mentre il dubbio potrebbe essere sulla maglia da centravanti, anche perché Padula aveva sostituito Satriano per un problema fisico.

Più delicata potrebbe essere la situazione per l’Inter Primavera di Cristian Chivu, che ha giocato un giorno dopo e per 120 minuti: il modulo di riferimento sarà il 4-3-2-1, qualche dubbio però sugli interpreti, soprattutto in attacco. In porta ci sarà Rovida, come difensori indichiamo Silvestro, Moretti, Hoti e Franco Carboni; a centrocampo il terzetto composto da Casadei, Sangalli e Fabbian, in attacco i ballottaggi sono aperti perché in semifinale avevano giocato Valentin Carboni, Peschetola e Zuberek dal primo minuto, ma i subentrati Abiuso e Jurgens hanno segnato i tre gol della grande rimonta.











