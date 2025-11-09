Le informazioni sulla diretta Roma Inter, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

Diretta Roma Inter Primavera, nerazzurri ad un passo dai playoff

Alle 13.00 l’undicesima giornata del Campionato Primavera proporrà la diretta Roma Inter, sfida storica della competizione che nella stagione passata ha segnato la lotta per i primi posti in classifica e anche quella per la vittoria dello scudetto, i giallorossi stanno mantenendo la stessa forma dello scorso anno e dopo un inizio lento sono tornati a occupare la prima posizione con 22 punti, merito della vittoria 0-1 in casa del Bologna ottenuta nell’ultima partita giocata.

Per i nerazzurri invece le difficoltà sono state molte di più e si sono protratte per più tempo visto che fino a poche giornate fa erano a ridosso della zona retrocessione, ora dopo una serie di tre vittorie consecutive, l’ultima 4-0 contro il Frosinone, sono tornati ad affacciarsi sulla zona playoff che dista soli 3 punti e che è l’obiettivo minimo segnato dalla dirigenza.

Diretta Roma Inter Primavera streaming video, dove seguire la partita

La diretta Roma Inter del Campionato Primavera sarà visibile come di consueto in maniera gratuita e facile per tutti gli interessati e gli appassionati della competizione che potranno sintonizzarsi sul canale di Sportitalia, il numero 60 del digitale terrestre, o in alternativa collegarsi allo streaming sul sito sportitalia.it o sull’applicazione scaricabile gratuitamente.

Formazioni Roma Inter Primavera, probabili ventidue in campo

Per la diretta Roma Inter del Campionato Primavera i due tecnici non dovrebbero attuare cambi rispetto alle formazioni scese in campo nell’ultimo impegno della competizione, Federico Guidi si affiderà al 5-4-1 con Zelezny, Lulli, Mirra, Seck, Terlizzi e Sangaré, Della Rocca, Romano, Bah e Di Nunzio, e Paratici. Benito Carbone invece proporrà nuovamente il suo 4-3-3 con Taho tra i pali, Marello e Ballo come terzini con Breda e Mackiewicz a completare il reparto difensivo, Putsen, Zanchetta e Cerpelletti in mezzo al campo e davanti un tridente composto da Pinotti e Zouin sulle fasce con Kukulis come punta centrale.

Roma Inter Primavera, possibile esito finale

La diretta Roma Inter del Campionato Primavera sarà senza ombra di dubbio una partita molto spettacolare con occasioni da gol e ribaltamenti di fronte continui e che vedrà il suo risultato in bilico fino alla fine e probabilmente deciso da alcuni episodi, le due squadre infatti sono forti e abituate a competere a questo livello, oltre a star vivendo un momento più che ottimo. Alla fine dei 90 minuti però una delle due dovrebbe riuscire a ottenere i 3 punti e questa è facile che sia la formazione giallorossa che ha cambiato meno rispetto all’anno passato e che guida la competizione.