DIRETTA ROMA INTER PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Dei precedenti nella diretta Roma Inter Primavera, che sta per cominciare, si potrebbero dire davvero tante cose: questo è un incrocio classico anche ben prima che il torneo diventasse a girone unico, ma recentemente le due squadre hanno disputato anche un paio di match secchi. Il primo nel maggio 2022, la finale scudetto al Mapei Stadium: vittoria in rimonta, e ai supplementari, dell’Inter con gol di Cesare Casadei e Nikola Iliev, ribaltando il vantaggio iniziale di Javier Vicario.

DIRETTA/ Lecce Empoli Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia, via! (3 maggio 2025)

I nerazzurri avevano in panchina Cristian Chivu: non serve dire che è stato anche un calciatore della Roma, che lo ha portato in Italia dall’Ajax. Un anno dopo la Roma si è presa la sua rivincita, anche se si trattava della semifinale di Coppa Italia: successo targato Dimitrios Keramitsis, sempre nel finale della partita. Riguardo il campionato, sputano poi due semifinali: nel 2016 la Roma vinse ai rigori nonostante l’espulsione di Marco Tumminello e con penalty sbagliato da Enrico Baldini, l’anno seguente vendetta dell’Inter grazie al gol realizzato da Xian Emmers all’inizio del secondo tempo. Abbiamo anche una semifinale del Torneo di Viareggio e varie sfide in Coppa Italia e Supercoppa, ma naturalmente tutta l’attenzione è su oggi: mettiamoci comodi, la diretta Roma Inter Primavera prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Inter Juventus Primavera (risultato finale 1-1): pericoloso Spinaccè (28 aprile 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA ROMA INTER PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se non volete perdervi la diretta Roma Inter Primavera, potrete farlo in televisione grazie al canale 60. Se invece volete seguire la diretta streaming video sugli smartphone sarà possibile attraverso l’app o il sito di Sportitalia.

AD ALTA QUOTA

La prima ospita la seconda in questo big match valevole per la diretta Roma Inter Primavera, in programma sabato 3 maggio 2025 alle ore 11:00. La gara però è più importante i meneghini che dovranno fare attenzione al Sassuolo.

La Roma infatti gode di nove punti di vantaggio proprio sull’Inter e nelle ultime partite sono arrivate cinque vittorie consecutive ovvero quella col Bologna, Torino, Sassuolo, quella clamorosa con l’Udinese per 9-0 e il Genoa.

Diretta/ Cremonese Cesena Primavera (risultato finale 0-2): i romagnoli sono salvi! (28 aprile 2025)

L’Inter invece sta vivendo una fase di campionato abbastanza piena di alti e bassi: le vittorie con Sassuolo e Cremonese così come le sconfitte con Lazio e Atalanta fino all’ultima sfida giocata vale a dire il match contro la Juventus, finito 1-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER PRIMAVERA

La Roma Primavera giocherà con l’assetto tattico 4-3-3 con De Marzi in porta, protetto da Buba, Romano, Graziani e Nardin a chiudere il reparto. A centrocampo Mannini, Coletta e Reale mentre davanti Almaviva, Cama e Della Rocca.

L’Inter scenderà in campo con lo stesso identico modulo: Calligaris tra i pali, difeso da Aidoo, Re Cecconi, Alexiou e Cocchi. Nella zona nevralgica vedremo Topalovic, Zanchetta e Berenbruch con De Pieri-Spinacce-Mosconi in avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ROMA INTER PRIMAVERA

La Roma Primavera è la squadra favorita a 2.35 contro i 2.50 dell’Inter con il segno X del pareggio a 3.55. Gol e No Gol rispettivamente a 1.48 e 2.35.