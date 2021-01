Diretta/ Roma Inter (Serie A) streaming video DAZN: big match all’Olimpico

DIRETTA ROMA INTER: FONSECA DEVE SFATARE IL TABÙ!

Roma Inter, in diretta dallo stadio Olimpico di Roma, in programma domenica 10 gennaio 2021 alle ore 12.30, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie A. All’Olimpico va in scena il big match di giornata. L’ambiziosa Roma terza in classifica che tallona a 3 punti di distanza i nerazzurri, che dopo 8 vittorie consecutive hanno mancato il sorpasso in testa alla classifica ai danni del Milan, perdendo inaspettatamente sul campo della Sampdoria. La Roma viene da 3 successi di fila e contro le formazioni di media e bassa classifica quest’anno è stata praticamente infallibile. Contro le squadre della parte sinistra del tabellone la squadra di Fonseca deve però cambiare passo: sconfitte contro Atalanta, Napoli e Verona, pareggi contro Milan, Juventus e Sassuolo. Contro le prime 9 dell’attuale classifica la Roma finora non ha mai vinto, sbloccarsi è la condizione per puntare qualcosa in più della qualificazione in Champions.

L’Inter però ormai da prima di Natale è a un passo dal primato senza riuscire ad agguantarlo: prima delle Feste il Milan ha respinto l’assalto vincendo al 92′ contro la Lazio, poi come detto è stata la squadra di Conte a perdere l’occasione, cadendo a Genova senza approfittare del ko rossonero contro la Juve. Ma fare risultato all’Olimpico sarà importante per i nerazzurri anche per blindare il secondo posto, in caso contrario la Roma troverebbe l’aggancio.

La diretta tv di Roma Inter sarà visibile sul canale 209 del decoder satellitare, ovvero DAZN1: l’appuntamento infatti è disponibile anche per gli abbonati Sky da almeno tre anni, grazie alla sinergia tra le due emittenti. Naturalmente la partita sarà visibile dai clienti DAZN con il consueto servizio della diretta streaming video, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o anche servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Le probabili formazioni di Roma Inter, sfida che andrà in scena presso lo stadio Olimpico di Roma. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Paulo Fonseca con un 3-4-2-1: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Gli ospiti guidati in panchina da Antonio Conte schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Roma e Inter, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.85, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.50, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.40.



