Diretta/ Roma Inter (risultato 0-0) streaming video tv: tutti i titolari, via! (Serie A, 10 febbraio 2024)

DIRETTA ROMA INTER (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Ci siamo, tutto è pronto per la diretta di Roma Inter, un big-match stuzzicante per entrambe le squadre. La Roma cerca conferme al trend recente che ha portato 9 punti nelle prime tre partite sotto la gestione di Daniele De Rossi, ma tutte contro squadre di livello medio-basso; l’Inter invece arriva da quattro sfide di lusso consecutive vinte fra Supercoppa Italiana (Lazio e Napoli) e campionato (Fiorentina e Juventus), per cui cerca la cinquina per confermarsi devastante per le rivali e per provare una vera e propria fuga.

I temi sono tantissimi, anche pensando a un incrocio particolare per entrambi gli allenatori – anche se in realtà Simone Inzaghi è squalificato, ci sarà il suo vice in panchina. Leggiamo allora le formazioni ufficiali, poi via alla diretta di Roma Inter! ROMA (4-3-3): 1 Rui Patricio; 2 Karsdorp, 23 Mancini, 3 Huijsen, 69 Angeliño; 4 Cristante, 16 Paredes, 7 Pellegrini; 21 Dybala, 90 Lukaku, 92 El Shaarawy. A disposizione: 63 Boer, 99 Svilar, 6 Smalling, 14 Llorente, 17 Azmoun, 19 Celik, 20 Renato Sanches, 22 Aouar, 35 Baldanzi, 37 Spinazzola, 43 Kristensen, 52 Bove, 59 Zalewski, 67 Joao Costa. Allenatore: Daniele De Rossi. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 41 Akinsanmiro, 70 Sanchez. Allenatore: Massimiliano Farris. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ROMA INTER STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Inter non sarà garantita nel senso classico del termine, essendo questa una delle sette partite della giornata di Serie A assegnate in esclusiva alla piattaforma DAZN, quindi sarà possibile solo la visione in diretta streaming video di Roma Inter, eventualmente anche tramite un televisore, a patto evidentemente che sia dotato di una connessione Internet.

TESTA A TESTA

Impossibile riassumere in poche righe la storia che ci accompagna verso la diretta di Roma Inter, partita che ha scritto pagine indimenticabili, specie negli anni in cui Daniele De Rossi era in campo. Gli scudetto andarono tutti ai nerazzurri in quell’epoca, con i giallorossi spesso secondi e comunque capaci di togliersi belle soddisfazioni, soprattutto nelle Coppe nazionali. Il bilancio complessivo del duello in Serie A parla di 50 vittorie esatte per la Roma, 54 pareggi e 77 vittorie per l’Inter, che quindi può contare su un vantaggio abbastanza solido.

Soprattutto è la storia recente a sorridere ai nerazzurri, che hanno vinto ben sei degli ultimi sette confronti, con l’unica eccezione del ko casalingo per 1-2 del 1° ottobre 2022. Di recente alla Roma non basta nemmeno il fattore campo contro l’Inter: negli ultimi due campionati, all’Olimpico i nerazzurri si sono imposti con un perentorio 0-3 sabato 4 dicembre 2021 e poi di nuovo sabato 6 maggio 2023, in quel caso per 0-2. L’ultimo pareggio è il 2-2 di domenica 10 gennaio 2021 in casa Roma, mentre i giallorossi davanti al pubblico amico non vincono addirittura dal 2-1 del 2 ottobre 2016. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ECCO IL BIG-MATCH

Roma Inter, in diretta naturalmente dallo stadio Olimpico della capitale con fischio d’inizio alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 10 febbraio 2024, sarà sicuramente il piatto forte per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Non servirebbero nemmeno presentazioni particolari quando ci si appresta a vivere la diretta di Roma Inter, ma possiamo evidenziare alcuni temi. Ad esempio, i giallorossi di Daniele De Rossi arrivano da tre vittorie consecutive sotto la gestione del nuovo allenatore, con il 4-0 contro il Cagliari che è stato molto convincente anche in termini di prestazione, ma dopo un inizio tutto sommato soft adesso arriva il primo esame tosto per capire se la Roma sia davvero rinata dopo l’addio di José Mourinho.

Dall’altra parte, l’Inter di Simone Inzaghi completerà il suo ciclo di cinque partite consecutive (Supercoppa compresa) sempre contro altre big del calcio italiano: finora per i nerazzurri c’è la perfezione, cioè quattro vittorie su quattro e sempre a porta imbattuta, ma soprattutto con il successo contro la Juventus adesso c’è anche il primo vero allungo in vetta alla classifica, che potrebbe assumere i contorni di una vera e propria fuga se l’Inter completasse questa cinquina espugnando anche l’Olimpico “vendicando” lo Special One. Ecco perché siamo davvero curiosi di scoprire quale sarà il verdetto della diretta di Roma Inter…

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER

Scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Roma Inter. Con Daniele De Rossi il modulo di riferimento è diventato il 4-3-3, che oggi dovrebbe vedere questi undici titolari: Rui Patricio in porta, protetto dai quattro difensori Karsdorp, Mancini, Llorente e Angelino; a centrocampo invece dovremmo vedere Cristante, Paredes in cabina di regia e capitan Pellegrini; infine, nel tridente d’attacco della Roma sono certe le maglie per Dybala e per il grande ex Lukaku, dovrebbe esserci anche El Shaarawy, a meno di passare al 4-3-2-1 che porterebbe Pellegrini sulla trequarti con l’inserimento di Bove a discapito del Faraone.

Nessun dubbio tattico invece per Simone Inzaghi e per una Inter che ormai va alla perfezione con il modulo 3-5-2 del proprio allenatore. Anche per quanto riguarda i nomi degli interpreti dal primo minuto dovrebbe essere tutto chiaro, a partire da una difesa con Pavard, Acerbi e Bastoni davanti al portiere Sommer; a centrocampo ecco a destra l’unico vero ballottaggio fra Darmian e Dumfries, per il resto ecco Barella, il regista Calhanoglu, l’ex Mkhitaryan e Dimarco per completare il reparto a cinque. Nessun dubbio invece davanti, perché la coppia d’attacco sarà formata da capitan Lautaro Martinez e Thuram.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine diamo uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Roma Inter in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede favoriti gli ospiti nerazzurri. Di conseguenza, il segno 2 è quotato a 1,87, mentre poi si sale a quota 3,45 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 1, qualora fosse la Roma a vincere oggi pomeriggio.











