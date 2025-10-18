Diretta Roma Inter streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la settima giornata di Serie A.

DIRETTA ROMA INTER (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Certamente non sarà solo questa diretta Roma Inter a fornire il responso definitivo, ma con i giallorossi primi in classifica possiamo ben dire che Gian Piero Gasperini potrebbe dimostrare di essere finalmente diventato allenatore da piazze complesse e ambiziose proprio contro quei nerazzurri che 14 anni fa non gli avevano lasciato il tempo (a torto o a ragione) di sviluppare le sue idee, dopo aver già guidato il Genoa in Serie A e in Coppa Uefa e venendo chiamato a sostituire Leonardo, senza però riuscire a vincere una singola partita tra le pochissime (quattro) che Massimo Moratti gli aveva concesso prima di virare su Claudio Ranieri.

Gasperini alla Roma sta facendo benissimo, lo abbiamo detto: certo ad aiutare è stata l’esperienza di nove anni con l’Atalanta che ne ha arricchito il bagaglio di soluzioni e gli ha permesso di respirare aria di alta classifica e internazionale (arrivando a sollevare un trofeo), la pressione a Roma è sempre diversa ma intanto le cose procedono per il meglio. Sarà così anche stasera? Scopriamolo dopo aver letto le formazioni ufficiali, comincia la diretta Roma Inter!

DIRETTA ROMA INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

I canali del satellite (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) forniscono la diretta Roma Inter sulla nostra tv, la diretta streaming video sarà disponibile su Sky Go e Now Tv.

UNA SFIDA PER LA VETTA!

L’affascinante diretta Roma Inter è ormai imminente: va infatti in scena alle ore 20:45 di sabato 18 ottobre 2025, presso lo stadio Olimpico abbiamo un altro big match in questa Serie A 2025-2026, nella settima giornata i giallorossi reduci dalla vittoria di Firenze possono anche confermarsi al primo posto in classifica.

Davvero un grande inizio per Gian Piero Gasperini, forse anche insperato; la sua Roma, a differenza di quanto faceva l’Atalanta, fatica a segnare ma per contro ha subito la miseria di due gol, numeri che sono totalmente diversi rispetto a quelli di un’Inter che ha avvertito le due sconfitte consecutive e poi è tornata a macinare vittorie.

L’ultima ha portato in dote un 4-1 alla Cremonese: come dicevamo i nerazzurri sono una macchina da gol e per distacco il miglior attacco della Serie A, ma devono ancora registrare qualcosa in una difesa che ha concesso più del dovuto e che ha impedito alla squadra di essere al comando della graduatoria.

Certamente poi dopo sei giornate è davvero difficile parlare in termini generali e assoluti, la cosa migliore da fare in questo momento è quella di lasciare spazio alla diretta Roma Inter e stare a vedere cosa ci dirà il campo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA INTER

Diciamo che verso la diretta Roma Inter sono sempre gli stessi i ballottaggi aperti per Gasperini: Celik o Hermoso in una difesa completata da Gianluca Mancini e N’Dicka (con Svilar in porta), Lorenzo Pellegrini o Baldanzi sulla trequarti (l’altro elemento qui sarà naturalmente Matias Soulé), Dovbyk o Evan Ferguson davanti con l’ucraino che ha ripreso quota, il sacrificato sarà ancora Dybala mentre a centrocampo si rivede Angeliño a sinistra (rimandando in panchina Tsimikas) e Wesley che come sempre agirà sulla corsia destra, con Cristante e Manu Koné sostanzialmente intoccabili nel settore nevralgico.

Cristian Chivu, altro ex della partita, va invece con il solito 3-5-2: al posto di Marcus Thuram il favorito è Bonny, ma è chiaro che oggi Francesco Pio Esposito parta di fatto alla pari con lui in termini generali. Lautaro Martinez ha il posto garantito, in mezzo vista la difficoltà della partita si dovrebbe puntare sull’usato sicuro, quindi Calhanoglu in cabina di regia con Barella e Mkhitaryan (lui pure con un passato giallorosso) a fare le mezzali, in difesa invece abbiamo Akanji più di Bisseck e poi Acerbi e Alessandro Bastoni, come portiere ovviamente ci sarà Sommer.

QUOTE E PRONOSTICO ROMA INTER

Ovviamente bisogna dare voce anche alle quote per la diretta Roma Inter: lo facciamo con le previsioni della Snai che indicano nei nerazzurri i favoriti, infatti il segno 2 che regola la loro vittoria porta in dote un guadagno corrispondente a 2,35 volte la vostra giocata mentre il segno 1 che identifica l’affermazione dei giallorossi vi permetterebbe di intascare una somma equivalente a 3,05 volte la posta in palio, l’importo investito sarebbe moltiplicato per 3,20 con il pareggio, per il quale puntare sul segno X.