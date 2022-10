Diretta/ Roma Inter, streaming video tv: nerazzurri per il riscatto (Primavera)

DIRETTA ROMA INTER PRIMAVERA: SUPER SFIDA!

Roma Inter, in diretta domenica 9 ottobre 2022 alle ore 11.00 presso lo Stadio delle Tre Fontane di Roma, sarà una sfida valida per la settima giornata del campionato Primavera 1. Il big match di giornata vede di fronte due squadre reduci da momenti totalmente diversi: i giallorossi in striscia positiva, il Biscione in grandissima difficoltà.

La Roma ha raccolto 11 punti in sei giornate, frutto di tre vittorie, due pareggi e una sconfitta. Come dicevamo, la Lupa ha raccolto due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro uscite. Nell’ultimo turno è arrivato il 2-2 esterno contro l’Empoli. Inter in grande apnea: i nerazzurri hanno raccolto 3 punti, frutto di tre pareggi e tre sconfitte. La formazione di Chivu non ha ancora vinto fin qui: nell’ultimo turno è arrivato solo un 1-1 contro l’Atalanta.

ROMA INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Inter Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER PRIMAVERA

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Roma Inter Primavera, in programma tra pochi minuti. Iniziamo la nostra analisi dai padroni di casa, schierati da mister Guidi con il 3-4-3: Baldi, Chesti, Keramitsis, Oliveras, Tahirovic, Missori, Faticanti, Satriano, Cherubini, Pisilli, Cassano. Passiamo adesso al Biscione, anche Chivu opta per il 3-4-3: Calligaris, Fontanarosa, Guercio, Pelamatti, Martini, Biral, Bonavita, Kamatè, Dervishi, Esposito, Owusu.











