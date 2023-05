DIRETTA/ Roma Inter video streaming tv: i giallorossi in casa non vincono dal 2016

DIRETTA ROMA INTER: TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Roma Inter hanno sempre regalato grandi emozioni. Nei precedenti più recenti i giallorossi hanno fatto spesso fatica vincendo tra Serie A e Coppa Italia solo una gara delle ultime dodici ovvero quella dell’andata di quest’anno quando Dybala e Smalling ribaltarono il vantaggio iniziale di Dimarco. Tra il 2018 e il 2021 le due compagini si sono sfidate sei volte in tre campionati diversi mettendo a referto sempre lo stesso esito ovvero il pareggio: 1-1, 2-2, 1-1, 0-0, 2-2 e 2-2.

All’Olimpico la Roma non batte l’Inter dal 2 ottobre 2016 quando Dzeko, adesso in forza proprio ai nerazzurri, e un autorete di Icardi resero vano il pareggio di Ever Banega. Una sfida che come detto rappresenta l’unica gioia giallorossa casalinga contro l’Inter degli ultimi anni visto che, tre pareggi a parte, i meneghini hanno sempre trovato il modo di avere la meglio come accaduto nel 2021 (3-0 con Calhangolu, Dzeko e Dumfries) oppure nel 2017 con la doppietta di Icardi e il timbro di Vecino nel 3-1 aperto dal lampo di Dzeko. (aggiornamento di Christian Attanasio)

ROMA INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Inter non è prevista sui canali della nostra televisione, non essendo una delle partite selezionate per questa 34^ giornata di campionato. Ovviamente sappiamo bene che tutta la Serie A è fornita dalla piattaforma DAZN, che possiede i diritti per trasmettere i suoi match: di conseguenza la visione di Roma Inter in diretta streaming video (a meno che abbiate a disposizione una smart tv dotata di connessione a internet) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e chiaramente dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

MOU IN EMERGENZA, INTER FAVORITA!

Roma Inter, in diretta sabato 6 maggio 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A. Spareggio Champions con i giallorossi che, dopo il pari in casa del Monza, dividono il quinto posto con Atalanta e Milan, a -2 dai nerazzurri terzi: per tornare in carreggiata alla Roma serve una vittoria anche se Mourinho è alle prese con diverse assenze.

Dall’altra parte l’Inter con 9 gol in due partite, 3-1 alla Lazio e straordinario 0-6 in casa del Verona nel turno infrasettimanale, si è rimessa in carreggiata e ha riconquistato il terzo posto, pur col pensiero del derby di Champions da affrontare nella semifinale d’andata contro il Milan di mercoledì prossimo. All’andata la Roma ha piazzato il colpo vincendo 1-2 in casa dell’Inter, i nerazzurri hanno vinto 0-3, il 4 dicembre 2021, l’ultimo precedente all’Olimpico contro i giallorossi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER

Le probabili formazioni della diretta Roma Inter, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku.

ROMA INTER LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Inter, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.

