Diretta Roma Inter U17/ Risultato live, streaming video tv. Il giorno dello Scudetto! (23 giugno 2023)

DIRETTA ROMA INTER U17: FINALE SCUDETTO DECISA DAGLI EPISODI?

Roma Inter U17, in diretta venerdì 23 giugno 2023 alle ore 20.00 presso lo stadio Del Conero di Ancona sarà una sfida valida come semifinale del campionato Under 17 di Serie A e B. La Roma, che ha chiuso il girone C al primo posto con 63 punti ed ha raggiunto la finale dopo aver superato l’Atalanta ai quarti (vittoria 1-0 all’andata fuori casa e 3-0 al ritorno in casa) e il Milan in semifinale (2-0, gol di Bah e Della Rocca). “Un anno fa – ha ricordati l’allenatore giallorosso Marco Ciaralli -, soffrivo in semifinale contro l’altra milanese (Roma-Inter 1-2, 19 giugno 2022). Può sembrare una frase fatta, ma queste sono partite che vengono decise dagli episodi. A differenza dell’anno scorso, contro il Milan abbiamo saputo soffrire. La finale sarà un’altra opportunità importante per crescere e per metterci alla prova“.

Per l’Inter di Tiziano Polenghi è il secondo tentativo dopo la finale persa l’anno scorso contro il Bologna. I nerazzurri, dopo aver concluso il girone B al primo posto con 66 punti, hanno eliminato il Parma ai quarti (5-5 all’andata in Emilia e vittoria 4-0 al ritorno in casa) e la Fiorentina in semifinale dopo i tempi supplementari. “Sono veramente contento – ha spiegato il tecnico dopo la semifinale vinta -, felice per questo gruppo: è stato un anno importante, sia per me che per loro, che sono cresciuti tantissimo. Abbiamo vinto una partita difficilissima: voglio fare i complimenti alla Fiorentina e a Galloppa perché sono una squadra che gioca bene a calcio. Hanno fatto una grande partita e noi, di conseguenza, abbiamo dovuto fare una partita altrettanto importante fatta di sacrificio e di abnegazione. Sono contento per i ragazzi”.

ROMA INTER U17 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Inter U17 non sarà disponibile, ma la semifinale scudetto di Under 17 Serie A e B si potrà comunque seguire: infatti il match verrà fornito da DAZN. Tutti gli abbonati alla piattaforma potranno dunque assistere alle immagini dallo stadio Del Conero di Ancona grazie a questo servizio, si tratterà naturalmente di una visione di Roma Inter U17 in diretta streaming video potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER U17

Le probabili formazioni della diretta Roma Inter U17, match che andrà in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Per la Roma, Marco Ciaralli schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bellucci, Feola, Golic, Plaia, Reale, Romano, Bah, Levak, Mannini, Mlakar, Nardozi. Risponderà l’Inter allenat0 da Tiziano Polenghi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Tommasi, Re Cecconi, Cocchi, Zanchetta, Garonetti, Chiesa, Venturini, Tigani, Mosconi, De Pieri, Spinaccè.

