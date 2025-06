DIRETTA ROMA INTER U18: SEMIFINALE SCUDETTO DI LUSSO

Partita di cartello per definizione sarà la diretta Roma Inter U18 che ci attende da Frosinone alle ore 20.30 di stasera, martedì 10 giugno 2025, come seconda semifinale scudetto del Campionato Under 18 edizione 2024-2025. Quest’anno le finali nazionali sono ospitate nel Lazio e di conseguenza i giallorossi potrebbero godere di un parziale fattore campo, staremo a vedere se questo sarà un vantaggio, magari da unire al fatto che in stagione regolare è stata proprio la Roma U18 a chiudere prima in classifica.

Diretta Olanda Malta/ Streaming video tv: orange a tutta forza (qualificazioni Mondiali 2026, 10 giugno 2025)

L’Inter U18 dal canto suo è stata quarta e naturalmente ha le potenzialità per ribaltare le gerarchie in una gara secca. L’anno scorso le finali riservarono amarezze ad entrambe: i nerazzurri persero ai tempi supplementari la semifinale contro il Genoa, che due giorni più tardi avrebbe vinto lo scudetto Under 18 battendo in finale proprio la Roma. Entrambe vogliono conquistare il titolo stavolta, ma una delle due dovrà fermarsi già alla semifinale: quale sarà il verdetto della diretta Roma Inter U18?

DIRETTA/ Torino Cesena U18 (risultato finale 1-0): Cacciamani decide la partita! (10 giugno 2025)

ROMA INTER U18 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

C’è una bella notizia circa la diretta Roma Inter U18, che sarà disponibile grazie al canale tematico della FIGC Vivo Azzurro Tv, il portale sul quale sarà visibile la semifinale Under 18 a Frosinone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER U18

Marco Ciaralli, allenatore dei giovani giallorossi, deve rinunciare all’infortunato Valenza nelle probabili formazioni per la diretta Roma Inter U18. Proviamo a disegnare un modulo 4-3-3 con il portiere Marcaccini protetto dai quattro difensori Tosti, Terlizzi, Zinni e Carlaccini; a centrocampo la regia di Troiani affiancato da Arduini e Panico; davanti il tridente d’attacco dovrebbe invece vedere titolari Morucci, Cinti e Belmonte.

Calciomercato Napoli News / Manna lavora alle uscite, poker di addii al club di Conte (10 Giugno 2025)

Per l’Inter U18 l’allenatore invece è Benny Carbone, ma il modulo tattico potrebbe essere di nuovo il 4-3-3. Quanto ai titolari, ipotizziamo Ballo, Nenna, Kangasniemi e Conti nella retroguardia a quattro a protezione di Taho; a centrocampo agirà capitan Cerpelletti affiancato da Kartelo e Putsen; davanti invece il numero 9 è Kukulis, che potrebbe essere affiancato da El Mahboubi e Humanes come esterni.