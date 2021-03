Diretta/ Roma Juventus (Coppa Italia Donne) streaming video tv: sfida tra big

DIRETTA ROMA JUVENTUS FEMMINILE: GRANDE SPETTACOLO!

Roma Juventus, in diretta sabato 13 marzio 2021 alle ore 12.30 presso il campo Tre Fontane di Roma, sarà una sfida valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia femminile. Sfida tra big nell’ultimo step che porterà una delle due compagini a giocarsi la finalissima della competizione. La Roma arriva all’appuntamento dopo aver interrotto un momento positivo, perdendo a Verona e interrompendo così la rincorsa alle prime tre posizioni del massimo campionato femminile. La Juventus sembra anche in questa stagione la dominatrice incontrastata della scena, con 15 vittorie su 15 ottenute in campionato e 6 punti di vantaggio sul Milan secondo della classe: l’unico passo falso delle bianconere in questa stagione è stato finora il ko in Champions League contro le supercampionesse del Lione. Occhio però al precedente: lo scorso 6 gennaio Juventus e Roma si sono già trovate di fronte nella semifinale di Supercoppa femminile e il match è terminato in pareggio durante i tempi regolamentari, con le bianconere che hanno avuto la meglio solo ai tempi supplementari con un gol di Girelli.

DIRETTA ROMA JUVENTUS FEMMINILE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Juventus femminile sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per la fase cruciale della Coppa Italia femminile, arrivata ormai alla final four. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS FEMMINILE

Le probabili formazioni della sfida tra Roma e Juventus femminile allo stadio Tre Fontane. Le padrone di casa allenate da Elisabetta Bavagnoli scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Ceasar; Erzen, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Andressa, Giugliano, Ciccotti; Thomas, Torres, Serturini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Rita Guarino con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Bacic; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso, Galli, Rosucci; Bonansea, Girelli, Hurtig.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Roma e Juventus femminile, le quote del bookmaker Snai fissano a 5.50 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.25 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 1.55 volte la posta scommessa.

