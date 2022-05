Diretta Roma Juventus donne/ Streaming video tv: la finale di Coppa Italia femminile!

DIRETTA ROMA JUVENTUS DONNE: LA FINALE DI COPPA ITALIA!

Roma Juventus donne è in diretta dallo stadio Paolo Mazza di Ferrara, alle ore 14:15 di domenica 22 maggio: la finale di Coppa Italia 2021-2022 è dietro l’angolo, il calcio femminile è pronto ad assegnare il terzo e ultimo trofeo nazionale per chiudere la stagione. I primi due sono andati alla Juventus, che prima ha vinto la Supercoppa (la terza consecutiva) e poi ha messo in bacheca il quinto scudetto consecutivo; squadra che tira il movimento delle donne da ormai un lustro, quella bianconera ha però vinto una sola Coppa Italia in questo periodo, ed è la Roma la campionessa in carica.

Le giallorosse infatti hanno trionfato nel 2021 battendo il Milan in finale; inoltre le capitoline hanno timbrato anche una storica qualificazione in Champions League grazie al secondo posto in campionato, e nell’avventura europea saranno affiancate proprio alla Vecchia Signora che quest’anno ha raggiunto uno storico quarto, mettendo paura alla corazzata Lione. aspettando che la diretta di Roma Juventus donne prenda il via, facciamo ora una rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della finale di Coppa Italia.

DIRETTA ROMA JUVENTUS DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Juventus donne non dovrebbe essere disponibile sui canali della nostra televisione: salvo variazioni di palinsesto, la finale di Coppa Italia femminile viene affidata solo alla piattaforma DAZN che dunque la trasmetterà ai suoi abbonati: ricordiamo che si tratterà di una visione di Roma Juventus donne in diretta streaming video e che potrete avvalervi di tutti i dispositivi compatibili con il broadcaster (anche Xbox, PSP4 e PSP5) come anche di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS DONNE

Alessandro Spugna dovrebbe puntare sul 4-3-3 per la diretta Roma Juventus donne: in porta ci sarà Ceasar con una difesa nella quale Bartoli e Linari, entrambe nazionali, agiranno come centrali lasciando invece a Soffia e Di Gugliemo le corsie laterali. In mezzo al campo la regia di Manuela Giugliano, una delle chiavi nella grande stagione della Roma Women, con Andressa e Greggi che giocheranno invece come mezzali; davanti invece il riferimento dovrebbe essere Paloma Lazaro che è reduce da una grande stagione realizzativa, con lei Serturini e Haavi a completare il tridente.

Scelte da valutare per Joe Montemurro, che avrà comunque modulo speculare: Sembrant e Gama davanti al portiere Peyraud-Magnin, Lundorf e Boattin a percorrere le corsie laterali, a centrocampo il ballottaggio è quello tra Rosucci, Caruso e Julia Grosso che ha avuto sempre più spazio nelle ultime settimane, sicure del posto invece Pedersen e Cernoia con quest’ultima che potrebbe anche andare a giocare come laterale offensivo, prendendo nel caso il posto di Hurtig e facendo reparto con Girelli e Bonansea. Le quali invece dovrebbero esserci, ma occhio a Staskova e alla grande ex Bonfantini.

