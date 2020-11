Diretta/ Roma Juventus (Primavera) streaming video e tv: big match di giornata

DIRETTA ROMA JUVENTUS: ESAME DI MATURITÀ PER DE ROSSI!

La diretta Roma Juventus, domenica 1 novembre 2020 alle ore 10.00 presso lo stadio Tre Fontane, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Grande sfida con i giallorossi lanciatissimi, in testa a punteggio pieno nella classifica del campionato Primavera 1 e reduci da un’esaltante vittoria 0-4 nel derby in casa della Lazio. Da diverse stagioni i giovani allenati da Alberto De Rossi non iniziavano in maniera così convincente la loro stagione e la sfida contro la Juventus sarà senz’altro un banco di prova importante. I bianconeri finora hanno disputato due partite in meno e il loro cammino in campionato di fatto si è fermato alla vittoria di misura contro il Milan del 3 ottobre scorso. Sette punti in tre partite che hanno comunque rappresentato un avvio incoraggiante per la Primavera juventina, che dovrà ora testare le proprie ambizioni contro una Roma che oltre a non sbagliare finora un colpo ha anche messo in mostra un attacco atomico, con 17 reti realizzate nei primi cinque incontri di campionato.

DIRETTA ROMA JUVENTUS IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL MATCH DELLA PRIMAVERA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Roma Juventus Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando, e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS

Le probabili formazioni di Roma Juventus, sfida che andrà in scena presso lo stadio Tre Fontane di Roma. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Alberto De Rossi con un 3-4-2-1: Boer; Ndiaye, Vicario, Feratovic; Milanese, Tripi, Darboe, Providence; Podgodeanu, Zalewski; Tall. Gli ospiti guidati in panchina da Bonatti schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Garofani; Leo, Riccio, De Winter, Ntenda; Miretti, Barrenechea; Sekulov, Da Graca, Iling; Bonetti.

