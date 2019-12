Diretta Roma Juventus Primavera/ Streaming video e tv: una classica in zona playoff

Roma Juventus Primavera, partita diretta dal signor Mario Cascone, è una grande classica che alle ore 12:00 di domenica 15 dicembre si gioca per la 12^ giornata nel campionato Primavera 1 2019-2020. Attualmente le due squadre sono quinta e sesta in classifica, separate da due punti: stanno dunque difendendo la loro posizione nei playoff, e rispetto al solito e come eravamo abituati nelle ultime stagioni, fanno un po’ di fatica a stare al passo con le grandi. Basti pensare che il sorprendente Cagliari, attualmente qualificato direttamente alla fase finale del torneo, ha 9 punti di vantaggio sui giallorossi che peraltro nell’ultimo turno hanno perso a Empoli non riuscendo a fare il vero salto di qualità. La Juventus, reduce dal pareggio nel derby contro il Torino, ha giocato anche in settimana: chiusura perfetta del girone di Youth League nel quale il primo posto era già stato archiviato, è arrivato un netto 5-0 sul campo del Bayer Leverkusen che ha portato in dote la quinta vittoria in sei partite. Stiamo allora a vedere come andranno le cose nella diretta di Roma Juventus Primavera; intanto valutiamo le scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Juventus Primavera sarà trasmessa come al solito su Sportitalia, il canale che trovate al numero 60 del telecomando e che fornisce di fatto tutte le gare degli Under 19: sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e la partita del campionato 1 potrà essere seguita anche in diretta streaming video visitando, con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone, il sito dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS PRIMAVERA

Alberto De Rossi potrebbe affrontare Roma Juventus Primavera con qualche variazione rispetto a domenica scorsa: in difesa non dovrebbe cambiare nulla con la coppia Trasciani-Bianda a protezione del portiere Zamarion, e con Parodi e Semeraro a fare da terzini. In mediana invece Bamba si candida per fare da mezzala al posto di Sdaigui e Darboe potrebbe agire da playmaker in luogo di Chierico, con Riccardi che invece dovrebbe essere confermato come Lamine Tall e D’Orazio nel tridente offensivo. Rischia invece Zalewski: lo insidiano Mory Bamba e Providence. La Juventus di Lamberto Zauli gioca invece con il rombo di centrocampo: Tongya agisce alle spalle di Pablo Moreno e uno tra Petrelli, Kaly Sene e Da Graça che sono in ballottaggio per l’altra maglia, in mediana invece dovrebbe essere Leone a fare il perno centrale con Fagioli e Ahamada che sono in vantaggio su Sekulov per ricoprire le posizioni sulle mezzali. Difesa con Dragusin e Gozzi Iweru schierati davanti a Israel, i laterali difensivi dovrebbero essere Rafael Fonseca e Anzolin.



