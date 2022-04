Diretta Roma Juventus Primavera/ Streaming video tv: entrambe reduci da una sconfitta

DIRETTA ROMA JUVENTUS PRIMAVERA: VOGLIA DI RISCATTO

Roma Juventus Primavera, in diretta domenica 10 aprile alle ore 11:00, è valida per la ventisettesima giornata del campionato Primavera 1. I giallorossi sono reduci dalla pesante sconfitta subita in casa del Bologna, con gli emiliani che si sono imposti con un netto 3-0. La squadra allenata da Alberto De Rossi è rimasta comunque al comando della classifica, grazie all’ampio margine accumulato sulle inseguitrici.

Torino Verona Primavera (risultato finale 2-1)/ Tabellino: successo granata

La Juventus arriva alla sfida contro la Roma, dopo la sconfitta casalinga subita contro il Verona, partita terminata con il punteggio di 1-2. La compagine di Andrea Bonatti, ha interrotto la serie di due vittorie consecutive, rimanendo comunque in zona playoff. I bianconeri occupano infatti la quinta posizione in classifica con 43 punti. La partita di andata, disputata a novembre si è chiusa in parità, con il risultato finale di 2-2.

Diretta/ Sassuolo Spal Primavera (risultato finale 5-2) video tv: goleada neroverde!

DIRETTA ROMA JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Juventus Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, trasmettendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA JUVENTUS PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Roma Juventus Primavera, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1. L’allenatore giallorosso, Alberto De Rossi, dovrebbe schierare i suoi ragazzi con il modulo 3-4-1-2. Questa la probabile formazione titolare della Roma Primavera: Mastrantonio; Tripi, Falasca, Ndiaye, Rocchetti; Pagano, Di Bartolo, Louakima; Faticanti, Cassano, Satriano.

DIRETTA/ Milan Cagliari Primavera (risultato finale 2-4): doppietta di Luvumbo!

Andrea Bonatti, tecnico dei bianconeri, dovrebbe schierare i suoi ragazzi con il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione titolare della Juventus, la quale dovrebbe scendere in campo nella trasferta che disputerà in casa della Roma Primavera: Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Rouhi; Mulazzi, Bonetti, Turicchia, Iling; Mbangula, Chibozo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA