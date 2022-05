Diretta Roma Juventus Primavera/ Streaming video tv: semifinale scudetto!

DIRETTA ROMA JUVENTUS PRIMAVERA: LA PRIMA SEMIFINALE!

Roma Juventus Primavera, in diretta dallo stadio Enzo Ricci di Sassuolo alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, venerdì 27 maggio 2022, sarà la partita valida come prima semifinale in sfida secca (con eventuali tempi supplementari e calci di rigore) dei playoff del Campionato Primavera 1 che deve designare naturalmente quale sarà la prima squadra che si qualificherà per la finale scudetto di martedì prossimo e che attenderà di scoprire domani il nome della propria avversaria nella seconda semifinale Inter Cagliari.

Naturalmente la diretta di Roma Juventus Primavera ci offrirà una partita che è sempre molto sentita, anche a livello giovanile. Grazie al meritato primo posto in stagione regolare con ben 71 punti in classifica, la Roma Primavera è stata esentata dal primo turno dei playoff e fa oggi il suo esordio negli spareggi, mentre la Juventus Primavera, che era stata quinta, ha già dovuto eliminare l’Atalanta. C’erano stati 14 punti di differenza in classifica che assegnano alla Roma il ruolo di favorita, ma in una partita secca cosa potrà succedere? Lo scopriremo naturalmente seguendo la diretta di Roma Juventus Primavera…

DIRETTA ROMA JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Juventus Primavera sarà visibile sui canali di Sportitalia, che è l’emittente di riferimento per tutto il Campionato Primavera 1, in televisione sul canale numero 60 in chiaro ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Roma Juventus Primavera. Per i giallorossi allenati da Alberto De Rossi si potrebbe ipotizzare un modulo 4-3-3 con Mastrantonio in porta e davanti a lui la difesa a quattro che da destra a sinistra potrebbe vedere in campo Louakima, Vicario, Feratovic e Rocchetti; a centrocampo ecco il terzetto composto da Oliveras, Di Bartolo e Pagano; infine in attacco si potrebbero schierare Cherubini e Cassano ai fianchi della prima punta Voelkerling Persson.

La risposta della Juventus Primavera allenata da Andrea Bonatti si dovrebbe invece concretizzare in un modulo 4-4-2 con questi possibili titolari: Senko tra i pali; davanti a lui i quattro difensori Savona, Nzouango, Muharemovic e Rouhi da destra a sinistra; altra linea a quattro a centrocampo, in questo caso composta da Mulazzi, Turicchia, Bonetti ed Iling; infine la coppia d’attacco bianconera dovrebbe essere formata da Mbangula e Chibozo.











