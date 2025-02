DIRETTA ROMA JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Fa finalmente capolino la diretta Roma Juventus Primavera, è dunque tempo di scoprire anche qualcosa circa i precedenti che sono ovviamente parecchi, ma rimanendo all’epoca recente possiamo dire che la sfida ai bianconeri è diventata una sorta di tabù per la Roma, che infatti nelle ultime quattro partite ha raccolto un pareggio (un pirotecnico 3-3 in trasferta, lo scorso aprile) e per il resto tre sconfitte, perdendo l’ultima gara al Tre Fontane (novembre 2023, dunque nello scorso campionato) per effetto di due rigori in cinque minuti che erano stati trasformati da Alessio Vacca, dopo il vantaggio di Luigi Cherubini a metà primo tempo.

E dire che prima di questa serie negativa la Roma aveva dominato contro la Juventus: quattro vittorie consecutive, tra cui una nei quarti di Coppa Italia (2022) ai rigori e una nella semifinale playoff dello stesso anno, sul neutro di Sassuolo, marcatori Filippo Tripi e Javier Vicario. L’ultima vittoria nella capitale, sempre nel 2022 ma a novembre, è un roboante 5-2: Antonio Satriano e Claudio Cassano per rispondere al vantaggio di Lorenzo Dellavalle, Samuel Mbangula ad accorciare e allungo giallorosso con rigore di Cherubini e reti di Riccardo Pagano e ancora Satriano. Ora parola al campo: la diretta Roma Juventus Primavera comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROMA JUVENTUS PRIMAVERA: COME VEDERE IN TV STREAMING VIDEO

Con la diretta Roma Juventus Primavera saremo in tv suL 60 del digitale terrestre, ricordando la possibilità di seguire il match in diretta streaming video grazie a SI Solo Calcio o anche il sito e l’applicazione della stessa emittente.

ROMA JUVENTUS PRIMAVERA: SFIDA SEMPRE AFFASCINANTE!

È sempre affascinante la diretta Roma Juventus Primavera, a prescindere dallo scenario del momento: in questo caso la partita della 27^ giornata nel campionato Primavera 1 2024-2025, in programma alle ore 11:00 di domenica 23 febbraio, vale anche abbastanza per entrambe le squadre che pure non sono in competizione diretta tra loro. Non al momento, almeno: la Roma infatti insegue il primo posto in classifica che aveva già occupato nel corso della stagione, ha come obiettivo quello di qualificarsi direttamente alla semifinale playoff e la vittoria sul campo del Verona è stata molto importante per rimanere in seconda posizione.

Momento positivo però anche per la Juventus, che pareva essere entrata in una crisi determinante per la corsa ai playoff come era stato lo scorso anno: invece i giovani bianconeri hanno vinto le ultime due partDiretta ite con doppio poker, prima la straordinaria rimonta a Cesena e poi la netta vittoria contro il Lecce, così da blindare almeno la sesta posizione anche se ci sarà ancora da sudare parecchio. Intanto la diretta Roma Juventus Primavera sarà un bel test per entrambe le squadre; aspettando che si scenda in campo parliamo brevemente dei calciatori che potrebbero iniziare il big match della 27^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS PRIMAVERA

Difficile pensare che nella diretta Roma Juventus Primavera Gianluca Falsini rinunci ai suoi uomini migliori: il bomber Misitano allora ci sarà e potrebbe giocare al fianco di Zefi, Sugamele o Marazzotti, Leonardo Graziani dovrebbe agire alle spalle degli attaccanti ma oggi a comandare la manovra dovrebbe essere Alessandro Romano, anche in gol mercoledì entrando dalla panchina, Coletta e Levak naturalmente vanno per la conferma. In difesa ecco Mohamed Seck e Nardin centrali davanti a Marcaccini, Marchetti e Litti potrebbero essere i due terzini di spinta.

Per quanto riguarda Francesco Magnanelli, la sua Juventus gioca con il 4-2-3-1: Alessio Vacca o Pugno da prima punta, il primo è reduce da due doppiette e potrebbe anche prendersi una maglia sulla trequarti, cosa che porterebbe Crapisto ad arretrare a centrocampo (giocando con Ripani, Ngana Boufandar) confermando invece Biliboc e Amaradio sugli esterni. In difesa sia Francesco Verde che Bruno Martinez dovrebbero essere confermati come centrali; Ventre e Pagnucco sugli esterni, come portiere è testa a testa tra Riccardo Radu e Zelezny.