DIRETTA/ Roma Juventus video streaming tv: straordinaria tradizione e rivalità (Serie A, 5 maggio 2024)

Come si potrebbe presentare la diretta di Roma Juventus dal punto di vista storico? Riassumere in poche righe un’avventura ormai lunga quasi 100 anni è praticamente impossibile, è tuttavia chiaro il dominio dei bianconeri, come dimostra il fatto che in Serie A si contano 85 vittorie per la Juventus a fronte di 52 pareggi e 42 successi invece per la Roma. In totale siamo invece addirittura a 201 confronti ufficiali fra tutte le competizioni e la Juventus sfiora la doppia cifra grazie a 95 vittorie contro 49, sebbene il contesto sia assai più equilibrato parlando solamente dei precedenti nella capitale, con la Roma che passa in vantaggio in virtù di 36 vittorie, 34 pareggi e 29 sconfitte.

Volendo limitarci alle sfide più recenti, si arriva a dieci tornando indietro fino a domenica 12 gennaio 2020 (compresa una partita in Coppa Italia): di nuovo ecco un chiaro vantaggio bianconero con sei vittorie a fronte di due successi per la Roma e altrettanti pareggi. La partita d’andata fu giocata all’Allianz Stadium sabato 30 dicembre 2023 e regalò un bel Capodanno alla Juventus padrona di casa grazie al gol di Adrien Rabiot al 47’ minuto di gioco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ROMA JUVENTUS, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

C’è tanta attesa per la diretta Roma Juventus. Se volete vedere questo evento, dovrete per forza di cose abbonarvi a Dazn.

Se per caso non potete visionare il match in televisione, Dazn offre l’opportunità di guardare Roma Juventus attraverso diretta streaming su dispositivi mobili.

ROMA JUVENTUS, SFIDA TRA DUE TOP 5

All’Olimpico si affrontano la quinta contro la terza della classe. La diretta Roma Juventus, in campo domenica 5 maggio alle ore 20:45, è sicuramente più importante per i giallorossi. Si può tranquillamente dire che la situazione dei bianconeri è più serena di quella dei giallorossi.

Le due squadre si distanziano di sei punti, oro per la Vecchia Signora che si trova ad un passo dalla qualificazione. I bianconeri hanno messo a referto tre pari di fila in campionato ovvero Torino, Cagliari e Milan. La Roma potrebbe aver pagato caro l’impegno col Bayer Leverkusen, sia a livello mentale che fisico. In Serie A l’ultima gara è il pareggio in extremis al Maradona per 2-2 contro il Napoli.

ROMA JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Arrivati a questo punto, vi offriamo le probabili formazioni Roma Juventus. I giallorossi scenderanno sul terreno di gioco con il 4-3-2-1. Tra i pali ci sarà Svilar con Celik, Ndicka, Mancini e Angelino in difesa. A centrocampo spazio per Cristante, Paredes e Pellegrini. Il duo di trequartisti Dybala-Baldanzi avrà il compito di offrire palloni importanti a Lukaku.

La Juventus di Allegri opterà invece per il 3-5-2. In porta l’ex Szczesny, qualche metro più avanti il trio Gatti, Bremer e Danilo. Cambiaso e Kostic agiranno da esterni con il centrocampo formato da McKennie, Locatelli e Rabiot. In attacco fiducia alla coppia Vlahovic-Chiesa.

ROMA JUVENTUS, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Infine eccoci ad analizzare alcune quote per le scommesse della diretta Roma Juventus. La squadra indicata come favorita è quella bianconera seppur di pochissimo: 2.72 contro i 2.83 relativo al successo casalingo. Il pareggio è offerto a 3.10.

L’Over 2.5 non sembra probabile dato che i bookmakers lo offrono a 2.38 rispetto all’1.57 dell’Under. Il Gol è a 2 con il No Gol un po’ di meno, 1.75.











