DIRETTA/ Roma Juventus video streaming tv: alcuni numeri di una storia leggendaria

DIRETTA ROMA JUVENTUS: TESTA A TESTA

Sempre meno minuti ci separano ormai dalla diretta di Roma Juventus, in una serata che sarà sicuramente molto frizzante. Prima di immergerci insieme nella gara, diamo un’occhiata a quelli che sono i precedenti tra le due squadre. Sono 79 i successi della Juventus sulla Roma nelle 165 partite fin qui disputate in A: quella bianconera è la squadra che ha battuto più volte i giallorossi nella massima serie. La Juve ha vinto cinque delle ultime sette gare di campionato contro la Roma più un pareggio e una sconfitta, trovando sempre il gol in questo parziale.

Nelle dieci sfide di Serie A più recenti tra queste due squadre ci sono state otto espulsioni: cinque per i giallorossi, tre per i bianconeri. All’Olimpico precedenti favorevoli ai padroni di casa, avanti per 30 vittorie a 25 sui bianconeri, 27 i pareggi. Da notare come la Roma, in casa, abbia perso solo uno degli ultimi cinque confronti in Serie A contro la Vecchia Signora, senza mai concedere in questo parziale più di una sola rete ai bianconeri. (agg. Gianmarco Mannara)

ROMA JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Roma Juventus, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

SQUADRE IN CERCA DI RISCATTO

La diretta Roma Juventus, in programma domenica 5 marzo 2023 alle ore 20:45, racconta di un match ad alta tensione e quantomai in bilico. Momenti di forma opposti: i giallorossi vengono dalla sconfitta inaspettata in casa della Cremonese mentre i bianconeri sono reduci dalla convincente vittoria nel derby col Torino. Sarà anche sfida nella sfida fra due stelle argentine: l’atteso ex della partita Paulo Dybala da una parte e Angel Di Maria dall’altra. I loro mancini incanteranno la scena? All’andata fu quello di Dusan Vlahovic ad aprire le marcature con una punizione dalla distanza, ma l’altro numero 9 pareggiò la partita di testa proprio su assist di Dybala per il definitivo 1-1.

ROMA JUVENTUS: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Roma Juventus vedono entrambe le squadre con qualche dubbio. In casa capitolina torna Smalling a guidare la difesa a tre con Mancini e Ibanez. Mister Mourinho ritrova anche Matic che dovrebbe essere preferito a Wijnaldum. Davanti dovrebbe tornare Abraham al posto di Belotti. Per mister Allegri, invece, conferma per Di Maria a supporto di Vlahovic con Kean inizialmente in panchina. A centrocampo rientra Locatelli dopo il turno di squalifica mentre in difesa Bonucci si candida per una maglia dal primo minuto. Recuperato anche Miretti, fuori causa solo Milik.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Roma Juventus vedono una sfida aperta a qualsiasi pronostico. Secondo Snai, infatti, il successo della squadra di Mourinho vale 2.65 contro i 2.85 attribuiti ai bianconeri ospiti e la quota 3.15 riferita al segno X. Gara che non promette molto gol con l'Over 2.5 a 2.30 e l'Under 2.5 proposto a 1.55.











