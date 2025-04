DIRETTA ROMA JUVENTUS (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Prende il via la diretta Roma Juventus: in attesa delle formazioni ufficiali possiamo dire che Claudio Ranieri e Igor Tudor si siano solo sfiorati in bianconero, perché nell’estate 2007 la Juventus che aveva dominato la Serie B scelse il testaccino come allenatore del nuovo corso ma Tudor, tornato per aiutare in cadetteria ma mai impiegato a causa di un infortunio, aveva dato l’addio alla Vecchia Signora per tornare all’Hajduk Spalato. A proposito: sabato Tudor ha festeggiato la sua prima vittoria come allenatore della Juventus e, se contiamo le partite da lui effettivamente giocate, questo successo gli mancava dal 14 novembre 2004, dunque oltre 20 anni. Eravamo a Lecce: la Juventus di Fabio Capello, già capolista, aveva vinto con un gol di Alessandro Del Piero, Tudor era entrato per 5 minuti e di lì a poco avrebbe lasciato per il Siena.

Come titolare la sua ultima nella Juventus è del maggio 2004, proprio contro il Siena: 90 minuti con tanto di gol e vittoria per 3-1. Ora però spazio alla sfida con Ranieri, importantissima in chiave Champions League: la diretta Roma Juventus può cominciare! ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Hummels, N’Dicka; Celik, Manu Kone, Cristante, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; T. Weah, K. Thuram, Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA ROMA JUVENTUS: INFO STREAMING, VIDEO E TV

Se non puoi presenziare allo stadio questa domenica, avrai comunque modo di vedere la diretta Roma Juventus grazie ad un abbonamento a DAZN. Basterà quindi accedere all’applicazione o al sito per fruire dello streaming dell’evento. Chi possiede una televisione abilitata potrà anche guardare la gara sul canale Zona Dazn 214.

ROMA JUVENTUS, RANIERI CONTRO TUDOR PER L’EUROPA

Inizia domenica 6 aprile 2025 alle ore 20:45 la diretta Roma Juventus. Presso lo Stadio Olimpico della Capitale i giallorossi continuano la loro rincorsa al piazzamento più alto per accedere alle Coppe Europee nella prossima stagione essendo ora in sesta posizione con cinquantadue punti e dunque momentaneamente qualificati al preliminare di Conference League 2025/2026. Sconfitto in trasferta il Lecce che lotta per non retrocedere, i capitolini avranno il loro bel da fare nell’avere la meglio su uno storico avversario come la Juventus.

I bianconeri cercano a loro volta di raggiungere una casella utile per l’accesso alla Champions League partendo dalla quinta posizione, centrata finora con cinquantacinque punti. La Juve di mister Tudor rischia dunque di essere agganciata dalla Roma in caso di sconfitta sebbene miri al successo, in modo tale da scavalcare il Bologna e raggiungere a sua volta l’Atalanta. Nella scorsa giornata di campionato i piemontesi hanno sconfitto il Genoa tra le mura amiche.

ROMA JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Roma Juventus possiamo evidenziare come mister Ranieri non potrà contare sullo squalificato Saelemaekers oltre che sugl infortunati Abdulhamid, Rensch, Celik e Dybala dovendo quindi schierare il modulo 3-4-2-1 con Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka, Soulé, Cristante, Koné, Angelino, Baldanzi, Pellegrini e Dovbyk.

Anche il tecnico ospite Tudor punterà su uno speculare 3-4-2-1 con Di Gregorio, Kalulu, Veiga, Kelly, Nico Gonzalez, Thuram, Locatelli, McKennie, Conceicao, Yildiz, Vlahovic non essendo in grado di schierare gli indisponibili Bremer, Gatti, Cabal e Milik.

DIRETTA ROMA JUVENTUS, LE QUOTE

Le quote proposte dai bookmakers sono favorevoli ai padroni di casa per quanto riguara il pronostico della diretta Roma Juventus. I giallorossi, almeno per Snai, hanno le chance migliori di far loro la vittoria con l’1 quotato a 2.50 mentre i bianconeri hanno più o meno le stesse probabilità di strappare un pareggio, con l’x pagato a 2.90, rispetto a quelle di intascarsi i tre punti in palio, con il 2 fissato infine a 3.05.