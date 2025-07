Diretta Roma Kaiserslautern streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole dei giallorossi, sabato 26 luglio.

DIRETTA ROMA KAISERSLAUTERN (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci alla diretta Roma Kaiserslautern, amichevole dal respiro internazionale che però non ha alcun precedente ufficiale. La squadra giallorossa però, nelle coppe europee, ha avuto a che fare parecchie volte con squadre tedesche: ha infatti affrontato 15 avversarie dalla Germania per un totale di 44 partite. Di queste sfide la Roma ne ha vinte 20, pareggiandone appena 6 e di conseguenza perdendone 18; un bilancio leggermente positivo, anche se spiccano in negativo l’eliminazione subita dalla Dinamo Dresda e il ko del Borussia Park contro il Monchengladbach, anche se in quel caso eravamo nel girone di Europa League.

Le rivali tedesche più affrontate dalla Roma sono Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, otto sfide a testa; le Aspirine nel 2023 avevano spezzato il sogno di una seconda finale consecutiva in Europa League, se si fosse qualificata la squadra giallorossa l’avrebbe giocata contro Gian Piero Gasperini e chissà, magari sarebbe anche cambiata l’attuale storia del tecnico di Grugliasco. Questo un minimo di storia di un’amichevole che, per quanto conti relativamente, sarà comunque interessante; a tale proposito possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare sia il campo, dove la diretta Roma Kaiserslautern sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROMA KAISERSLAUTERN: GIALLOROSSI IN RODAGGIO!

L’interessante diretta Roma Kaiserslautern si gioca alle ore 18:00 di sabato 26 luglio 2025, un’intrigante amichevole che la squadra giallorossa affronta a seguito della scorpacciata di gol contro il Trastevere, alzando l’asticella ma forse nemmeno di tanto, visto che la squadra tedesca è una nobile decaduta.

Al netto dell’avversario, la Roma deve proseguire nel suo lavoro: è una stagione particolare per i giallorossi, che si sono affidati a Gian Piero Gasperini nella speranza che finalmente si possa aprire un progetto continuativo nel tempo e soprattutto vincente per certi termini, cosa mai scontata da queste parti.

Il primo obiettivo sarà quello di tornare a giocare la Champions League, poi si vedrà ma certamente a Roma, dopo aver messo in bacheca la Conference League e aver raggiunto la finale di Europa League, c’è la consapevolezza di poter tornare grandi.

Sarà Gasperini l’uomo del riscatto, come José Mourinho non era pienamente riuscito a fare? Lo scopriremo strada facendo, intanto però la diretta Roma Kaiserslautern è dietro l’angolo e allora dobbiamo andare a valutare in che modo la formazione giallorossa potrebbe essere messa in campo dal suo allenatore.

DIRETTA ROMA KAISERSLAUTERN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non essendoci una messa in onda in tv per quanto riguarda la diretta Roma Kaiserslautern, l’amichevole potrà essere seguita solo dagli abbonati DAZN in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA KAISERSLAUTERN

Difficile capire il 3-4-2-1 di Gasperini a bocce ferme per la diretta Roma Kaiserslautern, sicuramente qualche indicazione importante è arrivata contro il Trastevere dove il nuovo allenatore ha mandato in campo una formazione molto simile a quella titolare, senza Dovbyk il centravanti lo ha fatto Dybala ma stavolta l’argentino potrebbe operare sulla trequarti (con Baldanzi più che con Matias Soulé) lasciando spazio al nuovo arrivato Evan Ferguson come prima punta, l’altro volto nuovo nella Roma è El Aynaoui che può prendersi la maglia in cabina di regia affiancando Manu Koné, sulle fasce invece pronti Rensch e il giovane Reale.

In difesa è da capire se Gasperini intenda rilanciare pienamente Kumbulla, che ha giocato davvero poco in tempi recenti ma che potrebbe ancora essere utile alla causa; le due certezze per il momento sono come sempre Gianluca Mancini e Ndicka, il terzo sarebbe Zeki Celik destinato a giocare come braccetto come già ai tempi di Ranieri in qualche occasione, a completare la formazione della Roma c’è il portiere Svilar che, dopo le tante voci di calciomercato che lo volevano altrove, dovrebbe a tutti gli effetti essere confermato nella rosa a disposizione del nuovo allenatore.