Diretta/ Roma Lazio (Primavera) streaming video e tv: derby della Capitale

DIRETTA ROMA LAZIO PRIMAVERA: ALTA TENDIONI E GRANDE FASCINO!

Roma Lazio, in diretta sabato 24 aprile 2021 alle ore 13.00 presso lo stadio Tre Fontane, sarà una sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Appuntamento sempre molto sentito quello del derby Primavera a Roma: i giallorossi si presentano favoriti visto l’ampio margine in classifica, al momento la Roma è seconda a -2 dalla Sampdoria capolista, la Lazio è invece terzultima e deve provare a strappare con le unghie una salvezza difficile. I giallorossi però hanno ottenuto solo 2 punti nelle ultime 3 partite disputate, perdendo in casa del Genoa e pareggiando contro Fiorentina ed Atalanta. La Lazio continua a soffrire, contro il Sassuolo la squadra di Menichini ha ottenuto un punto d’oro pareggiando nel recupero su rigore, ma resta a +2 sul Torino penultimo e a -8 dalla salvezza diretta.

Diretta/ Ascoli Spal Primavera (risultato finale 0-1): agli estensi basta Ellertsson!

Nel frattempo però la formazione biancazzurra si è guadagnata la finalissima di Coppa Italia da disputare allo stadio Tardini di Parma la settimana prossima contro la Fiorentina: un trofeo che nobiliterebbe la stagione, ma la necessità ora è di avvicinarsi il più possibile alla salvezza.

DIRETTA ROMA LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Lazio Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

Diretta/ Cagliari Bologna primavera (risultato finale 0-1): successo emiliano!

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Roma e Lazio Primavera allo stadio Tre Fontane. I padroni di casa allenati da Alberto De Rossi scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Boer; Ndiaye, Vicario, Feratovic; Podgoreanu, Tripi, Darboe, Ciervo; Milanese, Zalewski; Tall. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Leonardo Menichini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Furlanetto; Novella, Adeagbo, Armini, T. Marino; Bertini, Franco, A. Marino; Czyz; Castigliani, Raul Moro.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Roma Lazio, quindi possiamo andare a vedere cosa dicono le quote ufficiali per questa partita del campionato Primavera 1. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1.85 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.65 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 4.00 volte l’importo investito con questo bookmaker.

Diretta/ Lazio Sassuolo Primavera (risultato finale 3-3): pari di Raul Moro al 94'!

© RIPRODUZIONE RISERVATA