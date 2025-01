Diretta Roma Lazio Primavera, grande derby!

La diretta Roma Lazio sarà valida per la ventiduesima giornata del Campionato Primavera, è il big match di giornata essendo la sfida tra due squadre che si dividono il tifo di una stessa città e che sono in un ottimo stato di forma della loro stagione nonostante occupino due posizioni molto diverse e il momento che fino a questa partita hanno visto è molto diverso l’uno dall’altro.

La Roma è la squadra migliore e più in forma del campionato, ha 43 punti ed è prima in classifica senza alcun rivale, le inseguitrici rimangono vicine ma i giallorossi hanno dominato per tutta la stagione e nell’ultima partita hanno vinto contro il Cesena, i biancocelesti arrivano dalla vittoria contro il Torino per 2-1 ma avendo avuto una serie di 6 partite senza vittoria e con 3 sconfitte occupano il settimo posto 32 punti, a due di distanze dal sesto valido per i playoff.

Formazioni Roma Lazio Primavera, i ventidue probabili in campo

Per l’importante sfida la squadra di casa dovrebbe scendere in campo con i suoi migliori undici, con il 4-3-1-2 di Gianluca Falsini con De Marzi tra i pali, Sangaré, Nardin, Reale e Litti a comporre la linea difensiva, Levak, Romano e Di Nunzio i tre centrocampisti, Ivkovic sulla trequarti a supportare la coppia d’attacco Sugamele e Zefi.

I biancocelesti di Sergio Pirozzi invece si presenteranno in campo con un 3-5-2 con Renzetti in porta, Nazzaro, Bordon e Bordoni terzetto di difesa, Ferrari e Trifelli sulle fasce con Anderson, Di Tommaso e Pinelli a completare il centrocampo, riferimenti offensivi D’Agostini e Serra.

Diretta Roma Lazio Primavera, dove guardare il derby in streaming video e tv.

Molti tifosi della Capitale non vorranno perdersi lo spettacolo della diretta Roma Lazio Primavera, e nonostante si giochi il lunedì pomeriggio, giorno e orario non felicissimi, sarà comunque possibile gustarsi il derby alle 18.00 su Sportitalia o, per chi si trovasse in giro, in diretta streaming video tramite il sito sportitalia.it.

Quote scommesse Roma Lazio Primavera, pronostico finale

Per la diretta Roma Lazio Primavera ci si può aspettare una gara dura e poco spettacolare, nonostante sia di una categoria inferiore, la volontà di entrambe le squadre è di non perdere questo scontro importantissimo e portare a casa i 3 punti, la Roma rimane comunque la favorita per la vittoria finale con i suoi 48 gol è il club che ha segnato di più e anche in questa partita potrebbe trovare più di un gol. La Lazio cercherà comunque di impedire ai rivali di vincere e portarsi a casa almeno un punto così da poter continuare a lottare per entrare nei playoff.