Diretta Roma Lazio/ Streaming video DAZN: ultimo derby per Fonseca (Serie A)

DIRETTA ROMA LAZIO: DERBY CALDO MA NON TROPPO

Roma Lazio, in diretta dallo stadio Olimpico alle ore 20:45 di sabato 15 maggio, si gioca alle ore 20:45 di sabato 15 maggio: il derby, valido per la 37^ giornata di Serie A 2020-2021, resta il derby e soprattutto nella capitale d’Italia è una partita sentitissima a prescindere da tutto, ma in questo momento conta solo per i biancocelesti. Vincendo all’ultimo secondo contro il Parma, la Lazio ha mantenuta aperta una flebile speranza di andare in Champions League: tuttavia, anche se con una partita in meno, ci sono 6 punti da recuperare al Napoli e dunque la missione è sostanzialmente impossibile, si punterà semplicemente a chiudere nel migliore dei modi e questo comprende vincere la stracittadina.

Battuta dall’Inter a San Siro, la Roma ha 9 punti di distacco dalla rivale: significa che anche quest’anno chiuderà dietro e vuole preservare il settimo posto dagli assalti del Sassuolo, vincere il derby potrebbe ridare un po’ di morale ma la stagione, aspettando l’avvento di José Mourinho, pur iniziata bene non ha rispettato le premesse. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Roma Lazio, intanto possiamo fare una rapida valutazione di quelle che saranno le scelte da parte dei due allenatori provando a ipotizzare le probabili formazioni per questo derby, comunque appassionante, che tra poco si giocherà allo stadio Olimpico.

DIRETTA ROMA LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Lazio sarà trasmessa su DAZN1: il canale fa parte del decoder di Sky e lo trovate al numero 209 del bouquet, questo significa che sarà accessibile agli abbonati alla televisione satellitare che però lo siano da almeno tre anni. I clienti DAZN invece potranno seguire questa partita installando la loro applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone – per la visione in diretta streaming video – oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO

È possibile che in Roma Lazio Paulo Fonseca confermi le ultime scelte, anche perché gli assenti sono sempre tanti: sarà 4-2-3-1 e al centro della difesa potrebbe tornare Ibanez per fare coppia con Gianluca Mancini, in porta avremo sempre Fuzato con Karsdorp e Santon (o Bruno Peres) a percorrere le corsie esterne. In mezzo al campo scelte sostanzialmente obbligate: il giovane Darboe giocherà al fianco di Cristante a meno che Lorenzo Pellegrini non si abbassi, a quel punto però sulla trequarti dovrebbe agire uno tra El Shaarawy e Carles Pérez per accompagnare Pedro e Mkhitaryan. Come prima punta, Borja Mayoral sembra favorito su Dzeko. Simone Inzaghi dovrebbe invece ridare a Reina il posto di portiere, lasciare invariata la difesa (dunque Patric, Acerbi e Stefan Radu schierati in linea) e riproporre Lucas Leiva come perno in mezzo al campo. Con Sergej Milinkovic-Savic indisponibile, Parolo e Escalante si contendono la maglia di mezzala; favorito il primo, intoccabile ovviamente Luis Alberto mentre Manuel Lazzari e Fares dovrebbero essere i due laterali. In attacco tornerà Joaquin Correa, che mercoledì sera ha lasciato a Muriqi il posto di partner di Immobile, matchwinner e ovviamente confermato dopo aver raggiunto i 20 gol in campionato.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico su Roma Lazio: vediamo subito cosa ci dicono le quote ufficiali per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa porta in dote una vincita pari a 2,90 volte quanto puntato; il segno X per il pareggio vi farebbe guadagnare 3,30 volte l’importo investito, infine questo bookmaker ha previsto un guadagno corrispondente a 2,40 volte la giocata per il segno 2, che regola il successo della formazione ospite.



