DIRETTA/ Roma Lazio video streaming tv: numeri, gol e storia, l’epopea del derby! (Serie A, 6 aprile 2024)

DIRETTA ROMA LAZIO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Roma Lazio sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo tutti i precedenti giocati nella storia di queste due formazioni. Allacciate le cinture che stiamo per partire, il derby capitolino si è già presentato in ben 182 occasioni. L’ago della bilancia pende dalle parti della Roma che ha vinto 68 derby; seguono i pareggi che risultano essere 63 mentre 51 i successi della Lazio. Roma che ha realizzato 230 gol mentre la Lazio 184.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Tutto facile per il Milan! Diretta gol live score (oggi 6 aprile 2024)

I tre migliori marcatori all’interno del derby romano risultano essere tutti di stampo giallorosso. Dino Da Costa e Francesco Totti al primo posto con 11 reti; seguono Marco Delvecchio e Vincenzo Montella rispettivamente con 9 e 8 marcature. Tra la sfida segnalare c’è sicuramente quella del 26 maggio 2013. In occasione della finale di Coppa Italia la Lazio è riuscita a centrare la vittoria grazie alla rete del bosniaco Lulic. Un’altra sfida degna di nota è sicuramente quella che ha visto scendere le due squadre in campo il 20 Marzo 2022 con doppietta dell’inglese Abraham e rete singola di Lorenzo Pellegrini. (Marco Genduso)

Diretta/ Milan Lecce (risultato 3-0) streaming video tv: Leao in gol, ospiti in 10 (Serie A, 6 marzo 2024)

ROMA LAZIO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Roma Lazio sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Roma Lazio sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Capocannoniere Lautaro, Matias Soulé in crisi! (31^ giornata, 6 aprile 2024)

IL PRIMO DERBY DI DE ROSSI E TUDOR!

Roma Lazio, in diretta sabato 6 aprile 2024 alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. La Roma sta mostrando segni di ripresa dopo un inizio di stagione altalenante. Nonostante le difficoltà, i giallorossi sono ancora in lotta per un posto in Champions League. Attualmente occupano il quinto posto in classifica con 52 punti, a soli cinque punti di distanza dalla zona Champions. La squadra guidata da De Rossi sta ottenendo buoni risultati, con una sola sconfitta nelle ultime dieci partite. Nel recente turno di campionato, la Roma ha pareggiato 0-0 in trasferta contro il Lecce.

D’altra parte, la Lazio, dopo una stagione di successi l’anno scorso con il secondo posto in classifica, sta attraversando un periodo difficile con prestazioni altalenanti. Attualmente si trova al settimo posto con 46 punti, distante undici punti dalla zona Champions. Questi risultati hanno portato a un cambio in panchina, con l’arrivo di Igor Tudor al posto di Sarri. Con il nuovo allenatore, la Lazio ha ottenuto una vittoria importante per 1-0 in casa contro la Juventus, che però battuto 2-0 i biancazzurri nell’andata della semifinale di Coppa Italia martedì scorso..

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Roma Lazio, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, Daniele De Rossi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Lo. Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Risponderà la Lazio allenata da Igor Tudor con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Lu. Pellegrini; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos.

ROMA LAZIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Lazio ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.











© RIPRODUZIONE RISERVATA