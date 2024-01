DIRETTA/ Roma Lecce Primavera (risultato 1-0) video streaming tv: la sblocca Louakima! (6 gennaio 2024)

DIRETTA ROMA LECCE PRIMAVERA (RISULTATO 1-0): LA SBLOCCA LOUAKIMA!

Al 25′ Cherubini cerca il tiro a giro mancando di poco il bersaglio, al 28′ Borbel si salva su una deviazione di Costa che aveva indirizzato in porta un tiro-cross di Mannini. Cresce la Roma, conclusione velenosa di Costa al 37′ quindi vantaggio giallorosso al 45′, lo firma Louakima con un pallonetto ben calibrato che supera Borbel su invito di Cherubini. 2′ di recupero e si va all’intervallo con la Roma in vantaggio di misura su un Lecce che, dopo la traversa di Vulturar, ha fatto troppo poco dal punto di vista offensivo. (agg. di Fabio Belli)

ROMA LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Lecce Primavera non sarà disponibile: questa partita infatti non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma bisogna ricordare che la casa del campionato Primavera 1 è Sportitalia che di fatto fornisce tutte le gare del torneo Under 19. In questo caso la visione sarà soltanto in diretta streaming video, con tre opzioni: innanzitutto si potrà visitare il sito dell’emittente, sportitalia.com, poi in alternativa rivolgersi al canale Solocalcio, presente appunto soltanto nella versione in streaming, e infine attivare l’applicazione Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

TRAVERSA DI VULTURAR

Match che parte vivace, all’8′ un errore di Keramitsis innesca Vulturar che da fuori manda il pallone sulla traversa. La Roma prova a riorganizzarsi e va vicina al vantaggio al 22′, con una gran botta di Graziani che lambisce il palo. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. ROMA (4-3-3): Marin; Louakima, Keramitsis, Plaia, Oliveras; Mannini, Ivkovic, Graziani; Costa, Mlakar, Cherubini. A disp.: Razumejevs, Ienco, Cichella, Golic, Misitano, D’Alessio, Marazzotti, Guerrero, Bah, Nardin, Romano. All. Federico Guidi. LECCE (3-4-3): Borbei; Pascalau, Pacia, Esposito; McJannett, Vulturar, Samek, Helm; Daka, Burnete, Agrimi. A disp.: Lampinen-Skaug, Leone, Gromek, Davis, Luka, Minerva, Kongslev, Jemo, Vescan-Kodor. All. Federico Coppitelli. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Eccoci pronti a vivere la diretta di Roma Lecce Primavera, ci resta però qualche minuto per analizzare le statistiche nel campionato Primavera 1 verso la ripresa tutta “giallorossa” dopo la sosta natalizia. La Roma Primavera prima di Natale aveva perso interrompendo una buona striscia positiva, il bilancio complessivo è comunque buono per i giallorossi capitolini nella classifica del campionato dopo quindici partite giocate, infatti troviamo la Roma a quota 27 punti in classifica, frutto di otto vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, con la differenza reti della Roma Primavera che è in positivo anche se non esaltante (+4), a causa di ventitré gol segnati a fronte dei diciannove invece al passivo.

Il Lecce Primavera sta invece vivendo un torneo difficile con lo scudetto sul petto, anche se le sue tre vittorie sono arrivate tutte nelle ultime cinque giornate. Finalmente si sorride, tuttavia globalmente la classifica resta brutta con 14 punti in quindici giornate, che sono stati il frutto appunto di tre vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte; anche la differenza reti dei giovani giallorossi salentini racconta di un’avventura finora faticosa, perché il Lecce è a -14 a causa di venti gol segnati a fronte tuttavia dei trentaquattro già incassati da una fragile difesa pugliese. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Roma Lecce Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA PRESENTAZIONE

Roma Lecce Primavera in diretta sabato 6 gennaio 2023 alle ore 12.30 presso lo stadio Tre Fontane di Roma sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1. Sia i giallorossi capitolini sia i giallorossi salentini sono a caccia di riscatto. La Roma arriva dalla sconfitta nel derby, una partita sempre molto sentita e che ha soprattutto impedito ai ragazzi di Federico Guidi di piazzarsi al secondo posto in classifica, lasciato proprio ai rivali della Lazio.

Decisamente più indietro in classifica il Lecce che comunque è a ben 11 punti di distanza dal Frosinone ultimo in classifica, considerando che in questa stagione una sola squadra retrocederà nel campionato Primavera 2. Dopo 2 vittorie consecutive che avevano risollevato la formazione salentina, prima della pausa natalizia è arrivata una sconfitta interna contro l’Inter, con i nerazzurri che hanno piazzato un poker in casa della squadra allenata da Federico Coppitelli.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Roma Juventus Primavera, match che andrà in scena allo stadio Tre Fontane di Roma. Per la Roma, Federico Guidi schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marin; Chesti, Golic, Keramitsis; Mannini, Pagano, Pisilli, Ienco; Costa, Misitano, Cherubini. Risponderà il Lecce allenato da Federico Coppitelli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Lampinen, Vernon, Pascalau, Mcjannet, Vulturar, Munoz, Lukoki, Smajlovic, Minerva, Jemo, Vescan.

ROMA LECCE PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Lecce Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Primavera 1. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











