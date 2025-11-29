Le informazioni sulla diretta Roma Lecce, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

DIRETTA ROMA LECCE PRIMAVERA (RISULTATO 1-2): INTERVALLO

La qualità di Kovac nei tiri dalla distanza sta scrivendo la storia della diretta Roma Lecce Primavera oggi, infatti gli ospiti sono in vantaggio per 1-2 all’intervallo della partita allo stadio Tre Fontane ed è tutto merito di due gol splendidi del giocatore ospite, anche se proprio nel finale è arrivato il gol capitolino che ci garantirà sicuramente una ripresa vivace. La Roma inizia meglio la partita, le prime occasioni sono per i giallorossi di casa, ma come a volte capita nel calcio è stato il Lecce a passare in vantaggio alla prima vera occasione per gli ospiti.

Tutto merito di un gran tiro di Kovac, che dal limite dell’area calcia di prima intenzione e supera il portiere di casa Di Marzi. I salentini insistono e al 37’ minuto arriva il gol del raddoppio: ancora Kovac con un capolavoro balistico, calcia da 25 metri e infila il pallone all’incrocio dei pali. Un colpo durissimo per i padroni di casa, che però nel primo minuto di recupero dimezzano lo svantaggio anche con un pizzico di fortuna, perché il tiro di Bah diventa imparabile grazie a una deviazione. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Roma Lecce Primavera, dove seguire la partita

Il fischio d’inizio della diretta Roma Lecce del Campionato Primavera è previsto per le 13.00, orario da cui la partita potrà essere seguita in contemporanea da tutti i tifosi e gli interessati ai quali basterà sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre, Sportitalia, o collegarsi in streaming tramite il sito sportitalia.it o sull’applicazione dell’emittente scaricabile gratuitamente.

SI COMINCIA

C’è una bella storia recente che ci porta verso la diretta Roma Lecce Primavera, tanto che gli ultimi dieci precedenti più recenti sono stati giocati tutti da sabato 7 maggio 2022 in poi, praticamente nello spazio di tre anni, grazie ad alcuni appuntamenti salienti oltre alle normali partite della stagione regolare del Campionato Primavera. Potremmo ad esempio citare la finale della Supercoppa Primavera 2023, perché naturalmente assegnava un titolo ed ebbe il palcoscenico dello stadio di Via del Mare, anche se vinsero per 0-1 gli ospiti della Roma, a causa della sfortunata autorete di Simo Lampinen-Skaug al 71’ minuto di gioco.

Infine, ricordiamo che l’anno scorso la diretta Roma Lecce Primavera ci regalò ben tre episodi fra campionato e Coppa Italia, il dato curioso è che ci furono tutti gli esiti possibili perché in Coppa vinse il Lecce (si deragli ottavi di finale), mentre in campionato ci furono un pareggio e un successo per la Roma. Entrambi i successi andarono alla squadra in trasferta, quindi è tutto da dimostrare che il fattore campo sia un vantaggio… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Pugliesi in pericolo playout

Tra le partite che verranno disputate nella tredicesima giornata del Campionato Primavera ci sarà anche la diretta Roma Lecce, sfida tra due squadre che arrivano da un momento poco positivo della stagione ma che nel complesso possono essere soddisfatti per il loro posizionamento in classifica, i giallorossi infatti sono tra le squadre di testa oltre che tra quelle che puntano alla vittoria finale dello scudetto, i punti conquistati sono 23 e valgono per la terza posizione, nonostante la scorsa settimana sia arrivata una sconfitta 1-0 in casa della Juventus.

Per i pugliese invece la classifica sorride meno visto che sono una delle squadre a ridosso della zona pericolosa in fondo alla classifica, con i 13 punti ottenuti fino a questo momento infatti occupano il quattordicesimo posto con cui in questo momento sono certi della salvezza diretta, anche per loro però l’ultima uscita stagionale ha portato una sconfitta casalinga 0-1 contro il Cagliari.

Diretta Roma Lecce Primavera, probabili ventidue in campo

Dopo i risultati della scorsa settimana, nella diretta Roma Lecce del Campionato Primavera entrambi i tecnici sceglieranno di attuare qualche sostituzione per quanto riguarda gli uomini in campo, per provare a portare a casa 3 punti, Federico Guidi infatti nel suo 5-4-1 schiererà De Marzi come portiere, Lulli, Mirra, Seck, Terlizzi e Litti in difesa, Forte, Romano, Bah e Di Nunzio come centrocampisti e Morucci come attaccante. La risposta di Simone Schipa invece arriverà con un 3-5-2 nel quale saranno titolari Penev, Pacia, Pehlivanov e Kozarac, Laerke, Calame, Gorter, Milojevic e Dalla Costa, Esteban e Kodor.

Diretta Roma Lecce Primavera, possibile esito finale

Al termine dei 90 minuti della diretta Roma Lecce del Campionato Primavera il risultato che tutti gli addetti ai lavori si aspettano di vedere è la vittoria della squadra della capitale che dalla sua può vantare una posizione migliore in classifica ma soprattutto la costruzione di una squadra con l’obiettivo di vincere lo scudetto. Allo stesso tempo poi i pugliesi sono una delle squadre che ha subito più gol di tutta la competizione, diciassette, mostrando così tutti i propri limiti in fase difensiva, la loro fase offensiva è spesso efficace però questa volta dovranno vedersela con la migliore difesa di tutta la competizione.