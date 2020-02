Diretta Roma Lecce/ Streaming video tv: sfida decisiva per Fonseca (Serie A)

Roma Lecce, partita diretta dal signor Giacomelli di Trieste e in programma domenica 23 febbraio 2020 alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie A 2019-2020. I giallorossi sono riusciti a interrompere l’emorragia di sconfitte subite in campionato con un successo nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro i belgi del Gent. Prima rete in giallorosso per il giovane Carles Perez che ha fissato un punto dopo gli ultimi ko contro Sassuolo, Bologna e Atalanta che hanno portato la squadra di Fonseca a -6 dalla zona Champions League. Dall’altra parte però ci sarà un Lecce nel suo miglior momento di forma stagionale, i salentini hanno battuto Torino, Napoli e Spal mettendo in fila tre vittorie consecutive come mai erano riusciti a fare in questa stagione.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Lecce si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 202, ovvero Sky Sport Serie A, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LECCE

Le probabili formazioni di Roma Lecce che dovrebbero essere schierate dal 1′ dai due allenatori nella sfida in programma domenica 23 febbraio 2020 presso lo stadio Olimpico di Roma. La Roma allenata dal portoghese Paulo Fonseca sceglierà il 4-2-3-1 come modulo di partenza con questa formazione schierata in campo: Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Carles Perez; Dzeko. Risponderà il Lecce guidato in panchina da Fabio Liverani disposto con un 4-3-1-2 con questi uomini in campo: Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Rispoli; Majer, Barak, Deiola; Mancosu; Saponara, Lapadula.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Roma e Lecce. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 1.33, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 5.75 e la vittoria in trasferta viene quotata a 7.50. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.35, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 3.20.



